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Пјевају је све генерације: Саша Поповић написао једну од најљепших пјесама Ане Бекуте

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 09:25

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Саша Поповић
Фото: Youtube/K1 Televizija

Пјесма "Бројаница" коју изводи Ана Бекута незаобилазна је на репертоару сваког славља, а композитор овог хита је ни мање ни више него Саша Поповић.

Он је написао предивну мелодију на текст Саше Милошевића, док је аранжман пјесме урадио Доријан Шетина.

Водитељка Весна Милановић подсјетила је у емисији "Звезде Гранда Специјал" да је управо Саша Поповић аутор музике за ову сјајну пјесму коју дуги низ година пјевају све генерације.

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"Још једна од његових композиција која је касније постала велики хит и дан данас се сматра једном од најљепших пјесама Ане Бекуте јесте 'Бројаница' – рекла је Весна, а у емисији је приказан и премијерни наступ Ане Бекуте из 'Гранд шоуа' у којем је пјевачица отпјевала управо ову пјесму, пише Гранд.

Пјесма "Бројаница" налази се на истоименом албуму Ане Бекуте који је објављен 2005. године у издању "Гранд продукције".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саша Поповић

Ана Бекута

пјесма

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