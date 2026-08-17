Минић: Више фактора утиче на останак становништва и формирање породица

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да пронаталитетну политику није могуће свести на једну мјеру, већ да би развој, већа запосленост, раст БДП-а и улагања требало да допринесу стварању бољих услова за останак становништва и формирање породица.
Минић је навео да су демографске бројке негативне још од 2002, а да на број становника утичу и миграције, те да Влада кроз различите мјере покушава створити боље услове за останак људи и формирање породица уз матерински додатак, подршку породицама са четворо и више дјеце, као и мјере које проводе министарства.
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Он је додао да раст прихода и улагања у инфраструктуру могу допринијети стварању повољнијег амбијента за породице, али је указао да економски услови нису једини разлог због којег се млади одлучују за мањи број дјеце или одлазак из земље.
"Сигурно да то није само путна инфраструктура", рекао је Минић и додао да треба радити и на промјени свијести и културе живљења.
Оцијенио је да су се промијенили ставови нових генерација према породици и родитељству, наводећи да се данас много више пажње посвећује материјалним условима живота дјеце.
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"Мало смо и ми допринијели томе и мислим да на томе сви морамо радити", рекао је Минић.
Оцијенио је да су мјере Владе само један сегмент пронаталитетне политике, док је за дугорочне резултате потребно истовремено дјеловати на економску сигурност, останак становништва и друштвене вриједности.
"Република Српска је најбогатија када има дјеце", закључио је премијер Минић.
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