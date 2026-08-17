"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"

Аутор:АТВ редакција
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Оптужбе које је Елмедин Конаковић изнио на рачун Милорада Додика и власти у Републици Српској су небулозе, те да указују на недостатак политике и конкретних дјела, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Конаковић нема разлога да се мијеша у политике Републике Српске, каже Минић, и било би боље када би радио свој посао.
"Шта се он мијеша у Републику Српску? Шта он има са тим? Знате ли колико он има проблема и колико би могао бити користан за грађане БиХ само да ради свој посао", рекао је Минић.
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Он је навео да бошњачки политичари имају фобију од предсједника Милорада Додика, а можда и највећу јер нису успјели у својим наумима за малверзације.
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