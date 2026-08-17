Људи шокирани цијеном гарсоњере у Сарајеву: За 29 квадрата власник тражи 205.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Цијене некретнина у Сарајеву посљедњих година биљеже снажан раст, а један оглас за продају гарсоњере у насељу Храсно изазвао је бројне реакције грађана на друштвеним мрежама.
Наиме, у улици Алеја Липа на продају је понуђена гарсоњера површине свега 29 квадратних метара, смјештена на другом спрату стамбене зграде.
Снижена цијена стана износи чак 205.000 КМ.
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Једноставна рачуница показује да власник за квадратни метар ове некретнине тражи приближно 7.069 КМ.
Према информацијама из огласа, стан се састоји од улазног ходника, купатила, дневног боравка те кухиње са трпезаријом. Наведено је да стан има централно гријање, ПВЦ вањску и дрвену унутрашњу столарију, паркет и керамичке плочице, промијењене електроинсталације те реновирано купатило.
Као једна од главних предности истакнута је локација, односно близина школе, вртића, трговина, пијаце, амбуланте, апотеке и угоститељских објеката, као и добра повезаност јавним градским превозом.
Међутим, управо је цијена привукла далеко највећу пажњу грађана.
„Јесте ли то нагурали на 7.000 марака по квадрату у Храсном? Па стварно нисте нормални“, гласи један од коментара.
Други корисник друштвених мрежа израчунао је: „7.070 КМ је квадрат?!“, док је неко иронично написао: „Баш је сензација, 205.000 за 29 квадрата!“
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Било је и оних који су се запитали колико је стан коштао прије снижења.
„Ако је снижена, која је била прва цијена, 250.000?“, наводи се у једном од коментара.
Поједини грађани сматрају да би реална цијена требала бити знатно нижа.
„Озбиљна понуда 59.000 КМ“, написао је један корисник, док други сматра да би „реална цијена била 5.000 КМ по квадрату“.
„Па стварно нисте нормални, гарсоњерица толико пара, Боже сачувај“, „Соба 200 миља? Циркусанти“, „Ви сте безобразни“ и „Похлепа“, само су неке од реакција које су се појавиле испод огласа.
Оглас је тако још једном отворио питање цијена некретнина у главном граду БиХ, посебно када се ради о мањим становима који су због потражње често занимљиви купцима за изнајмљивање и инвестицију.
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Хоће ли се за гарсоњеру од 29 квадрата у Храсном пронаћи купац спреман издвојити 205.000 КМ, односно више од 7.000 КМ по квадратном метру, остаје да се види.
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