Logo

Људи шокирани цијеном гарсоњере у Сарајеву: За 29 квадрата власник тражи 205.000 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:55

Коментари:

0
Стан кључеви
Фото: Pexels

Цијене некретнина у Сарајеву посљедњих година биљеже снажан раст, а један оглас за продају гарсоњере у насељу Храсно изазвао је бројне реакције грађана на друштвеним мрежама.

Наиме, у улици Алеја Липа на продају је понуђена гарсоњера површине свега 29 квадратних метара, смјештена на другом спрату стамбене зграде.

Снижена цијена стана износи чак 205.000 КМ.

Паре

Друштво

Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

Једноставна рачуница показује да власник за квадратни метар ове некретнине тражи приближно 7.069 КМ.

Према информацијама из огласа, стан се састоји од улазног ходника, купатила, дневног боравка те кухиње са трпезаријом. Наведено је да стан има централно гријање, ПВЦ вањску и дрвену унутрашњу столарију, паркет и керамичке плочице, промијењене електроинсталације те реновирано купатило.

Као једна од главних предности истакнута је локација, односно близина школе, вртића, трговина, пијаце, амбуланте, апотеке и угоститељских објеката, као и добра повезаност јавним градским превозом.

Међутим, управо је цијена привукла далеко највећу пажњу грађана.

„Јесте ли то нагурали на 7.000 марака по квадрату у Храсном? Па стварно нисте нормални“, гласи један од коментара.

Други корисник друштвених мрежа израчунао је: „7.070 КМ је квадрат?!“, док је неко иронично написао: „Баш је сензација, 205.000 за 29 квадрата!“

илу-аутомобил-13062026

Бања Лука

Бањалучанка направила велику грешку у ауту па проживјела драму

Било је и оних који су се запитали колико је стан коштао прије снижења.

„Ако је снижена, која је била прва цијена, 250.000?“, наводи се у једном од коментара.

Поједини грађани сматрају да би реална цијена требала бити знатно нижа.

„Озбиљна понуда 59.000 КМ“, написао је један корисник, док други сматра да би „реална цијена била 5.000 КМ по квадрату“.

„Па стварно нисте нормални, гарсоњерица толико пара, Боже сачувај“, „Соба 200 миља? Циркусанти“, „Ви сте безобразни“ и „Похлепа“, само су неке од реакција које су се појавиле испод огласа.

Оглас је тако још једном отворио питање цијена некретнина у главном граду БиХ, посебно када се ради о мањим становима који су због потражње често занимљиви купцима за изнајмљивање и инвестицију.

Ормуски мореуз

Свијет

Саобраћај кроз Ормуски мореуз смањен на минимум

Хоће ли се за гарсоњеру од 29 квадрата у Храсном пронаћи купац спреман издвојити 205.000 КМ, односно више од 7.000 КМ по квадратном метру, остаје да се види.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

некретнине

цијене станова

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.

Република Српска

Минић обилази центар за биомедицинска истраживања

3 ч

0
računar, haker, tehnologija

БиХ

Хакерски напад на Службу за послове са странцима БиХ: Краду корисничке податке, покренута истрага

3 ч

1
Славина, чесма

Градови и општине

Више насеља у Источном Сарајеву остаје без воде

3 ч

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске покреће велику акцију

3 ч

0

Више из рубрике

računar, haker, tehnologija

БиХ

Хакерски напад на Службу за послове са странцима БиХ: Краду корисничке податке, покренута истрага

3 ч

1
Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

БиХ

Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

18 ч

10
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Конаковићев брод незаустављиво тоне

19 ч

0
"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

БиХ

"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

20 ч

6

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима