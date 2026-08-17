Узнемирујући снимак након пуцњаве у Шпанији! Изрешетане трудна сестра и ташта вође клана "Баба"

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У пуцњави у шпанском љетовалишту страдале су трудна сестра и ташта вође банде, као и тинејџер (16), а нећак (18) тешко је рањен
Ташта осумњиченог вође банде, његова трудна сестра и тинејџер (16) убијени су у пуцњави повезаној са дрогом на југу Шпаније, саопштила је полиција у понедјељак.
Осамнаестогодишњи нећак осумњиченог вође банде тешко је рањен у пуцњави у недјељу увече, а још једна особа је лакше повријеђена, рекао је портпарол полицијске гардије.
Упркос првобитним наводима медија да је у пуцњави страдало и дијете труднице, трећа убијена особа, дјечак од 16 година, није имао никакве везе са породицом, а полиција није саопштила године нити пол особе која је лакше повријеђена, пренио је Ројтерс.
Троструко убиство полиција истражује као обрачун између ривалских банди за трговину дрогом у насељу Ел Росио у Исла Кристини, приобалном граду 7,5 km од границе са Португалом.
Није било хапшења, а полиција трага за нападачем који је користио пиштољ дуге цеви, рекао је портпарол.
Упозоравамо да снимак може бити узнемирујући!
Убијене жене биле су ташта (62) и сестра (39) осумњиченог вође банде "Ел Баба", чији је нећак (18) тешко рањен, рекао је портпарол.
Такозвани клан Баба је у сукобу са ривалским породицама као што је "Клан Мориња", а насиље међу њима је ескалирало након смртоносне пуцњаве 2024. године. Ел Баба је ухапшен недељама касније на северу Шпаније и остаје у притвору, према локалним медијима.
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