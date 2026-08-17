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Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 15:33

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Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће оружане снаге САД жестоко напасти Оман уколико буде ометао рјешавање ситуације око Ормуског мореуза.

"Ако нам Оман буде стајао на путу, жестоко ћемо га бомбардовати", рекао је Трамп.

Он је додао да му се не жури када је ријеч о рјешавању сукоба са Ираном.

Вашингтон и Техеран посљедњих седмица, уз помоћ посредника са Блиског истока, воде преговоре о условима новог споразума чији би циљ био окончање сукоба.

Трамп је рекао раније да Вашингтон са Техераном преговара без журбе, док се, како је навео, економска ситуација у Ирану погоршава усљед америчких блокада иранских лука, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Сједињене Америчке Државе

Оман

Ормуски мореуз

Иран

Сукоб

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