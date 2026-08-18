Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Мирно јутро у школском кампусу Универзитета Атенео де Замбоанга на Филипинима претворило се у трагедију када је ученик седмог разреда отворио ватру на ученике и наставнике.
У овом шокантном нападу, најмање двије особе су погинуле, а девет је повријеђено, саопштио је градоначелник Замбоанге, Кимеро Адан Олас.
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Пуцњава се догодила око 8.30 часова по локалном времену, а осумњичени је, према наводима, ушао у школу наоружан пушком и пиштољем. Након што је испалио хице, извршио је самоубиство, чиме се и сам нашао међу жртвама.
Једна особа је погинула на лицу мјеста, док су повријеђени хитно пребачени у болницу. Полиција сада покушава да расвијетли мотиве који су довели до овог напада, који је шокирао заједницу.
(Танјуг)
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