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Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:03

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Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених
Фото: pexels

Мирно јутро у школском кампусу Универзитета Атенео де Замбоанга на Филипинима претворило се у трагедију када је ученик седмог разреда отворио ватру на ученике и наставнике.

У овом шокантном нападу, најмање двије особе су погинуле, а девет је повријеђено, саопштио је градоначелник Замбоанге, Кимеро Адан Олас.

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Пуцњава се догодила око 8.30 часова по локалном времену, а осумњичени је, према наводима, ушао у школу наоружан пушком и пиштољем. Након што је испалио хице, извршио је самоубиство, чиме се и сам нашао међу жртвама.

Једна особа је погинула на лицу мјеста, док су повријеђени хитно пребачени у болницу. Полиција сада покушава да расвијетли мотиве који су довели до овог напада, који је шокирао заједницу.

(Танјуг)

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Тагови :

Филипини

Пуцњава

Школа

ученик пуцао у школи

пуцњава у школи

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