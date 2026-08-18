Данас је Свети Евсигније: Ујутро изговорите молитву, у поноћ урадите ово!

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас славе Светог мученика Евсигнија.
Свети Евсигније родио се у Антиохији и служио је у војсци током царевања Диоклецијана, Максимијана Хлора, Константина Великог и његових синова. Присуствовао је страдању Светог мученика Василиска у вријеме Максимијана и описао је то страдање.
Свети свештеномученик Евсигније био је војник који је у војсци провео пуних 60 година. У вријеме синова Константинових повукао се из војне службе и преселио у Антиохију, свој родни град. Ту је проводио богоугодни живот у посту, молитви и добрим дјелима.
У вријеме Јулијана Одступника два завађена човјека на улици су га узела за судију. Он је пресудио праведно, али се друга страна наљути, оде цару и оптужи Евсигнија као хришћанина. Цар позва Евсигнија на суд, но он изобличи цара страшно за одступништво од вјере и укори га свијетлим примјером великог Константина. Огорчени Јулијан нареди те му главу одсјекоше. Пострада Евсигније у дубокој старости 362. године и пресели се у царство небеско.
Светог мученика Евсигнија православни вјерници поштују као светитеља који је страдао зарад истине, правде и љубави према Христу. Због тога је обичај на данашњи дан да вјерници упале свијећу, покају се за сваки свјесно и несвјесно почињен гријех, изговоре молитву Светом мученику Евсигнију, а тачно у поноћ погледају у небо и замисле жељу.
"Мученик твој Господе, Евсигније, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побиједи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше."
(Курир)
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