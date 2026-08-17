Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

Аутор:АТВ редакција
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Из Бијељине до Русије, а онда до далеке Кине. Након што је завршио Биолошки факултет у Санкт Петербургу, Давид Симеуновић образовање је наставио на једном од 50 најбољих универзитета у свијету, у кинеском Ђуђангу.
Давид изучава морско-биолошки и фармацеутски инжењеринг на Океанском факултету.
Након завршених основних студија биологије у Санкт Петербургу, Давид је одлучио да потражи врхунске услове за наставак школовања у држави која данас највише улаже у науку и технологију - Кини. На мастер студије је отишао захваљујући стипендији Министарства спољних послова Кине која покрива школарину, смјештај и мјесечне трошкове.
"Сваки страни студент односно сваки студент на кинеском универзитету мора да има свог ментора, супервизора који је код страних студената мало другачије постављен. Он је технички особа која је правно одговорна за вас и није само ваш професор, он је ваша породица тамо", прича Давид.
Давид похађа мастер програм из морског биолошког и фармацеутског инжењеринга. Током трогодишњег мастер програма, истиче да је прва година резервисана за наставу док су наредне двије посвећене искључиво научно-истраживачком раду.
"Мени је главни циљ одласком тамо био да упишем добар универзитет, да завршим у доброј лабораторији у високо финансираној лабораторији. Стварно сам срећан јер мислим да ова лабораторија у којој се тренутно налазим пружа огромне шансе и могућности. У том погледу сам срећан", наглашава овај млади успјешни човјек.
Ипак, живот на малом острви носи своје изазове. Од језичких баријера до културолошких разлика. Иако се понекад осјећа усамљено, каже да и то има својих предности.
"Морам признати да сам на малом мјесту окружен људима који не причају енглески и ја не причам кинески и да се понекад осјећам усамљено, али усамљеност не мора бити лоша. Усамљеност је понекад добра, поготово у неким годинама када морате посветити већину времена и концентрацију конкретно на ваш задатак, образовање и животни циљ, тако да сам почео то да схватам као неки знак", каже Давид.
Могућности које пружа кинески образовни систем за Давида представљају остварење његових научних амбиција. Захваљујући свом труду, овај младић је сада у самом срцу свјетског технолошког и научног развоја.
(РТРС)
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