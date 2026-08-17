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Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 22:42

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Црква може бити: Хришћанска црква, хришћанска заједница у цјелини, као и облик организације хришћанских вјерника
Фото: pexels/Vitalii Kwink

Српска православна црква у уторак обележава дан празник Светог свештеномученика Евсигније. Он је ранохришћански светитељ и мученик чији спомен Српска православна црква обиљежава непосредно уочи празника Преображења Господњег.

Војнички живот и сведочанство чуда

Евсигније је рођен у Антиохији и живио је током 3. и 4. века. Његов живот био је дубоко обиљежен војном службом, у којој је провео чак 60 година, служећи под неколико римских царева - укључујући Диоклецијана, Максимијана Хлора, Констатина Великог и његове синове.

Током свог дугог живота био је свједок великих хришћанских догађаја и чуда:

Страдање Светог Василиска: Као млад војник присуствовао је мучеништву Светог Василиска и касније подробно описао његово страдање. Према предању, тада је видио мноштво анђела и самог Господа Исуса Христа како прима душу овог мученика.

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Знамење Часног Крста: Војевао је у војсци цара Константина Великог и био је један од војника који су лицем к лицу видјели чудесну појаву Крста на небу са натписом „Овим побеђуј”, што је преломило историју хришћанства у Римском царству.

Богоугодни живот у Антиохији

Послије шест деценија војне службе, Евсигније се у вријеме Константинових синова повукао из војске и вратио у родну Антиохију. Иако у већ дубокој старости, своје посљедње деценије посветио је строгом посту, молитви, читању Светог писма и чињењу добрих дјела. Израстао је у угледног и мудрог старца коме су се суграђани често обраћали за савјет и помоћ.

Страдање у вријеме Јулијана Отступника

Када је на власт ступио цар Јулијан, познат као Отступник (због тога што је напустио хришћанство и покушао да врати паганизам), дошло је до новог таласа притисака на хришћане.

Неправедна оптужба: Два завађена човјека на улици затражила су од Евсигнија да им пресуди. Овај богобојазљиви старац донио је праведну пресуду. Међутим, незадовољан одлуком, човјек који је изгубио спор отишао је код цара Јулијана и оптужио Евсигнија да је хришћанин.

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Изобличавање цара: Позван пред царев суд, Евсигније се није уплашио. Иако је имао 110 година, неустрашиво је иступио пред цара. Умјесто да моли за милост, оштро је искорио Јулијана због тога што је одступио од вјере својих предака и заборавио светли пример светог цара Константина.

Мученичка смрт: Разњеђен и разбешњен старчевом храброшћу и истином коју му је изрекао у лице, цар Јулијан је наредио да му се одсече глава.

Свети Евсигније је настрадао 362. године у дубокој старости, задобивши непропадљиви венац мученика.

Духовни значај

Свети свештеномученик Евсигније оставља снажну поруку о непоколебљивости у вјери. Његов живот показује да за свједочење Истине не постоје границе у годинама - он је и као млади војник и као старац од преко сто година остао вјеран Христу, показујући да су праведност, истинољубље и оданост Богу изнад свих земаљских власти и страхова.

(Она.рс)

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Тагови :

Српска православна црква

светац

обичаји

Црква

Преображење Господње

Свети Евсигније

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