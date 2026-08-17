Сваког дана узимала новац из црквене кутије: Жена (64) ухваћена на дјелу

Аутор:АТВ редакција
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Дубровачка полиција поднијела је у понједељак кривичну пријаву против жене (64) коју сумњичи да је од јула па све до празника Велике Госпе свакодневно крала новац из кутије за прилоге у једној цркви у Дубровнику.
Незванично се сазнаје да је ријеч о цркви Светог Михајла у дубровачком насељу Лапад.
Криминалистичком истрагом утврђено је да је осумњичена 64-годишња хрватска држављанка 15. августа, на празник Велике Госпе, у послијеподневним сатима из кутије за прилоге извлачила папирне новчанице и украла укупно 90 евра.
"Утврђено је и да је осумњичена на описани начин новац намијењен за прилоге свакодневно крала од јула ове године. Захваљујемо грађанину који је полицији помогао у расветљавању овог кривичног дјела", саопштила је полиција.
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