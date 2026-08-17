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Сваког дана узимала новац из црквене кутије: Жена (64) ухваћена на дјелу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:29

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црква молитва литургија вјера пост
Фото: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Дубровачка полиција поднијела је у понједељак кривичну пријаву против жене (64) коју сумњичи да је од јула па све до празника Велике Госпе свакодневно крала новац из кутије за прилоге у једној цркви у Дубровнику.

Незванично се сазнаје да је ријеч о цркви Светог Михајла у дубровачком насељу Лапад.

Криминалистичком истрагом утврђено је да је осумњичена 64-годишња хрватска држављанка 15. августа, на празник Велике Госпе, у послијеподневним сатима из кутије за прилоге извлачила папирне новчанице и украла укупно 90 евра.

"Утврђено је и да је осумњичена на описани начин новац намијењен за прилоге свакодневно крала од јула ове године. Захваљујемо грађанину који је полицији помогао у расветљавању овог кривичног дјела", саопштила је полиција.

(јутарњи лист)

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Тагови :

Дубровник

Црква

Крађа

Полиција

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