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Лопови из Србије по црногорским плажама крали шта су стигли

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:56

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Барска полиција ухапсила је Н.Ш. (46) и С.К. (25), држављане Србије, осумњичене за 10 крађа на плажама у Сутомору и Чању током јула и августа.

Из полиције су саопштили да се сумња да су Н.Ш. и С.К. заједно, по претходном плану и договору, на плажама у Сутомору и Чању отуђивали новац, мобилне телефоне, торбе и ранце, новчанике, банковне картице, лична документа, као и кључеве од возила и апартмана, пише портал Дан.

- Током криминалистичке обраде полиција је идентификовала начин извршења кривичних дјела, као и улоге осумњичених. Н.Ш. се сумњичи да је на извршење крађа подстрекавао С.К., тако што га је наговарао на извршење кривичних дјела, превозио својим возилом, помагао у скривању отуђених ствари и са њим дијелио отуђени новац - истиче се у саопштењу.

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Из полиције наводе да су предузетим активностима до сада документовали отуђење више од 800 евра у готовом новцу, девет мобилних телефона, торбе и новчанике, седам банковних картица, као и кључеве од апартмана и возила и друге личне ствари.

- Подсјећамо да су службеници Одјељења безбједности Будва претходно поднијели кривичну пријаву против С.К. због сумње да је извршио кривично дјело крађа у продуженом трајању, на штету више лица у Будви - закључује се у саопштењу.

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Тагови :

Црна Гора

Крађа

хапшење

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