Лопови из Србије по црногорским плажама крали шта су стигли

Аутор:АТВ редакција
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Барска полиција ухапсила је Н.Ш. (46) и С.К. (25), држављане Србије, осумњичене за 10 крађа на плажама у Сутомору и Чању током јула и августа.
Из полиције су саопштили да се сумња да су Н.Ш. и С.К. заједно, по претходном плану и договору, на плажама у Сутомору и Чању отуђивали новац, мобилне телефоне, торбе и ранце, новчанике, банковне картице, лична документа, као и кључеве од возила и апартмана, пише портал Дан.
- Током криминалистичке обраде полиција је идентификовала начин извршења кривичних дјела, као и улоге осумњичених. Н.Ш. се сумњичи да је на извршење крађа подстрекавао С.К., тако што га је наговарао на извршење кривичних дјела, превозио својим возилом, помагао у скривању отуђених ствари и са њим дијелио отуђени новац - истиче се у саопштењу.
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Из полиције наводе да су предузетим активностима до сада документовали отуђење више од 800 евра у готовом новцу, девет мобилних телефона, торбе и новчанике, седам банковних картица, као и кључеве од апартмана и возила и друге личне ствари.
- Подсјећамо да су службеници Одјељења безбједности Будва претходно поднијели кривичну пријаву против С.К. због сумње да је извршио кривично дјело крађа у продуженом трајању, на штету више лица у Будви - закључује се у саопштењу.
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