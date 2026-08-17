Мушкарци ово никад неће признати: 9 тајни које крију од својих жена

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарци често прећуте ситнице како би избјегли расправу или зато што им је непријатно, а међу њима је и потреба за временом за себе.
Постоје ствари о којима мушкарци не воле много да причају, чак ни са партнерком.
То не морају бити велике тајне, често су у питању ситнице које прећуте како би избјегли расправу или једноставно зато што им је непријатно да их признају.
Ево шта се често крије иза мушког "ма није ништа".
Поглед не мора да значи ништа више од тога и не треба га аутоматски повезивати са незадовољством у вези.
Воле порнографију
Неки мушкарци гледају порнографски садржај и не доживљавају га као знак да им партнерка није привлачна.
Ипак, границе и договор у вези разликују се од пара до пара.
Чак и када су заљубљени, мушкарци воле да имају тренутке само за себе, било да играју игрице, гледају филм, читају или изађу са друштвом.
Мало простора може бити добро за сваку везу.
Мушкарци нису нужно против разговора о вези, браку, деци и будућности. Оно што им често смета јесте осјећај притиска.
Када се важне теме покрену мирно и без оптуживања, разговор може бити много лакши
Мушкарци често више воле природнији изглед него што жене претпостављају.
Превише пудера, кармина или других производа може им чак сметати, посебно током блиског контакта.
Ако други мушкарац обрати пажњу на њихову партнерку, тешко да ће то проћи непримјећено.
Реакција може бити мјешавина поноса и љубоморе.
И мушкарцима прија када чују да добро изгледају, да су успјешни или да их партнерка цијени.
Једна искрена похвала може им значити много више него што показују.
Самоувјерен наступ не значи да нема нервозе.
Посебно на почетку везе или пред интимни однос, мушкарци могу размишљати да ли ће оставити добар утисак и испунити очекивања.
Умор, стрес, проблеми на послу и свакодневне бриге могу утицати на либидо. Ако мушкарац понекад нема жељу за интимношћу, то не значи аутоматски да је проблем у партнерки.
Иза многих ствари које мушкарци прећуте не крије се никаква велика тајна, већ потреба за мало простора, разумијевања и повременим комплиментом, преноси Информер.
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