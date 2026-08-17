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Жене откриле шта их привлачи: Мушкарци, ово морате да урадите у кревету

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17.08.2026 09:09

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Жена и мушкарац леже у кревету.
Фото: Pexels/cottonbro studio

Многе жене воле када мушкарци током секса стењу, јер то повећава узбуђење и осјећај блискости. Мушкарци се већином суздржавају ово радити, а оне би вољеле да се то промијени.

Анкета бренда Lovehoney показала је да 94 посто жена сматра да су гласније током секса од партнера, а с тим се сложило и 70 посто мушкараца. Због тога су многе жене на Redditu поручиле да би вољеле да мушкарци чешће буду гласнији током интимних односа.

Једна корисница написала је да воли чути партнерово уживање и да је то додатно узбуђује, док је друга навела: Секси је чути да уживају, а тихи секс ми је баш неугодан. Ја сам гласна и вољела бих да и они буду гласни. Друга корисница Reddita је додала: Сваки звук који мушкарац испусти је невјероватно привлачан.

Поједине жене навеле су и да им је таква реакција привлачна, јер показује рањивост. Мушкарци су, с друге стране, имали подијељена мишљења. Неки су навели да шуте, јер су на то навикли гледајући порнографију, док су други рекли да тако покушавају задржати концентрацију и дуже трајати како би партнерка такође доживјела врхунац.

Новинарка портала Метро је тим поводом разговарао с Tiff Худсон, терапеуткињом регистрованом при Британском удружењу за савјетовање и психотерапију (БАЦП), која је објаснила да многе жене воле чути партнерове уздахе, јер су то јасни знакови да ужива.

"Невербални сигнали смањују нагађање, граде самопоуздање и помажу да сви прилагоде додир, ритам и интензитет рекла је Худсон.

Додала је да звукови током секса могу продубити повезаност између мушкараца и жена јер показују присутност, сигурност и повјерење, преноси Кликс.

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Тагови :

Љубав

љубав и секс

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Љубавна веза

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