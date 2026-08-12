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Мушкарци на женама увијек примјете ове ствари: Говор тијела је пресудан

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 22:20

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Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.
Фото: Gustavo Fring/Pexels

Годинама се женама намеће идеја да мушкарци процјењују њихову привлачност по дужини ајлајнера, висини потпетица или вриједности торбе. Међутим, први утисак често зависи од много суптилнијих сигнала које несвјесно шаљемо.

То нису скупа одјећа ни савршена шминка, већ говор тијела, начин на који реагујемо у свакодневним ситуацијама и општи утисак који остављамо. Ево на које детаље мушкарци, према психолозима и стручњацима за невербалну комуникацију, често обраћају пажњу.

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Израз лица када мислите да вас нико не гледа

Прије него што разговор уопште почне, лице може много да открије. Када особа не позира и није свјесна да је посматрана, њен природан израз оставља снажан утисак.

Стиснуте усне, намрштене обрве или стално озбиљан израз могу одавати умор, напетост или незадовољство, док опуштено лице и благ осмијех дјелују приступачније и пријатније.

Говор тијела говори више од ријечи

Начин на који стојите, сједите или ходате често говори више од онога што изговарате.

Прекрштене руке, укочена рамена и напети покрети могу оставити утисак затворености или несигурности. С друге стране, опуштено држање и природни покрети најчешће одају самопоуздање и осјећај сигурности.

Како се односите према својим стварима

Ситнице попут уредности торбе, телефона или новчаника могу оставити неочекиван утисак.

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Ако особа не може да пронађе кључеве међу гомилом папира или користи телефон са потпуно разбијеним екраном, то неки могу повезати са неорганизованошћу. Насупрот томе, уредне ствари често остављају утисак да неко води рачуна о себи.

Реакција на мале непријатности

Први заједнички излазак ријетко протиче без ситних непредвиђених ситуација.

Погрешна поруџбина, гужва или кашњење могу показати много више од разговора. Мирна реакција и способност да се непријатност прихвати са дозом хумора углавном остављају бољи утисак од бурног негодовања.

Ципеле јесу важне, али не због марке

Већина мушкараца неће знати да ли носите луксузни или обичан модел обуће.

Много више примјећују да ли су ципеле чисте, уредне и да ли жена у њима хода сигурно. Самоувјерен ход у удобним патикама често оставља бољи утисак од несигурног корачања у превисоким штиклама.

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Дотјераност ситних детаља

Шминка и фризура привлаче пажњу, али утисак могу покварити ствари које се често занемарују.

Сува кожа на рукама, неуредан потиљак, перут на раменима или трагови пудера на крагни лако постају дио укупне слике коју неко ствара о вама.

Како гледате друге жене

Мушкарци често примјећују начин на који жена реагује на друге жене у простору.

Ако поглед одаје љубомору, осуду или такмичарски став, то може оставити утисак несигурности. Смирен и природан однос према другима најчешће дјелује као знак самопоуздања.

Мирис који остаје у сјећању

Парфем може бити веома упечатљив дио првог утиска, али само ако је одмјерен.

Прејак мирис који испуни просторију често оставља супротан ефекат од жељеног. Дискретан парфем, који се осјети тек када се људи приближе једно другом, многи сматрају пријатнијим и елегантнијим.

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Први утисак чини много више од изгледа

Иако физички изглед свакако игра одређену улогу, први утисак се најчешће гради на комбинацији говора тијела, понашања и начина на који особа реагује у свакодневним ситуацијама.

Управо због тога опуштеност, природност и самопоуздање често остављају јачи утисак од најскупље гардеробе или беспријекорног маке-упа, пише Стил.

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Тагови :

љубавне везе

привлачност

мушкарци

говор тијела

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