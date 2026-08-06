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Познати психолог открива шта је најважније за срећан брак: Све се своди на једну ствар

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 10:02

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Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Многи мисле да је љубав довољна, али психолог открива шта је заиста кључно за срећан брак и због чега неки парови трају цијели живот.

Многи вјерују да се срећан брак гради само на љубави, разумијевању и доброј комуникацији. Ипак, познати психолог Михаил Лабковски сматра да постоји још нешто без чега ни најјача осећања не могу дуго да трају.

Према његовим ријечима, кључ није у савршеном партнеру нити у томе да се пар никада не свађа. Најважнија је једна особина коју би обоје требало да имају.

Лабковски се већ скоро четири деценије бави саветовањем парова. Током тог времена радио је са бројним људима који су покушавали да сачувају своје односе и пронађу начин за мирнији заједнички живот.

Једна особина кључна је за срећан брак

Руски психолог и породични психотерапеут тврди да је психичка стабилност темељ квалитетног односа.

Како објашњава, емоционално стабилна особа лакше пролази кроз проблеме, не доноси одлуке само под утицајем тренутних емоција и уме да гради здрав однос са партнером.

"Гаранција срећног породичног живота, брака и интимног живота са једним партнером налази се у само једној ствари – психичкој стабилности. Само особа која је што је могуће стабилнија може цијели живот да буде са једним партнером и да воли само њега", рекао је Лабковски.

Највећа грешка коју парови праве

Многи људи у вези прећуте оно што их поврјеђује. Мисле да ће проблем нестати сам од себе или да ће разговор само изазвати нову свађу.

Међутим, неријешене ствари се временом гомилају. Оно што је на почетку била мала замјерка може прерасти у озбиљан проблем и угрозити здрав однос међу партнерима.

Лабковски савјетује да партнери буду искрени и да кажу када им нешто смета.

"Никада не треба трпети оно што вам се не допада. Важно је да одмах кажете шта мислите и како се осјећате", поручује психолог.

Љубав није довољна без рада на себи

За стабилан однос није довољно само волети другу особу. Важно је и како свако од партнера ради на себи.

Психолог сматра да самопоуздање, емоционална зрелост и брига о сопственом менталном здрављу имају велику улогу у квалитету везе.

Партнери који умеју да разговарају, рјешавају проблеме и разумију своје емоције имају веће шансе да изграде срећан брак који ће трајати годинама.

На крају, према мишљењу овог психолога, тајна није у томе да пронађете идеалну особу. Важније је да сами постанете особа која је спремна за здрав и стабилан однос, преноси Крстарица.

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Тагови :

психологија

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