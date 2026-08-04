Португалка се удала за Србина: Мислила да је руски балетан

Аутор:АТВ редакција
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Иван из скромне радничке породице и Ваниа, докторка из имућне португалске породице, доказ су да права љубав не познаје ни границе ни културолошке разлике.
Њихова прича, која је почела судбоносним сусретом на крузеру, наставила се вјенчањем вриједним свега 1.500 евра, потом банкротом у Португалу, а данас се пише у породичном дому у Смедереву. Животни пут овог необичног пара налик је сценарију за филм, испуњен изазовима, преокретима и побједама љубави над свим препрекама.
Све је почело када је Иван, младић из скромне радничке породице, са само 20 година и 100 евра у џепу напустио Србију у потрази за бољом будућношћу. Живот га је најприје одвео на грађевину у Паризу, затим у Катар, гдје је радио као конобар, да би након завршеног курса за фитнес тренера остварио свој циљ и запослио се на крузерима.
У једном периоду ријешио је да се у потпуности посвети послу. Изласке, љубавне авантуре и везе на броду ставио је у други план, увјерен да му је каријера једини приоритет. Међутим, судбина је за њега имала сасвим другачије планове.
Само седам дана касније, на крузер је стигла нова докторка акупунктуре из Португала, Ваниа.
"Рекли су нам да долази нова докторка акупунктуре и да је Филипинка. Када сам је угледао с леђа... веровали или не, већ у том тренутку, чим сам видео њену косу, њену појаву и ту неку ауру, осетио сам да је нешто посебно", присјећа се Иван.
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Каже да је то за њега била љубав на први поглед, упркос томе што су долазили из потпуно различитих свјетова, он из скромне српске породице, а она из имућне португалске фамилије.
За разлику од Ивана, Ванијин први утисак о њему био је потпуно другачији и прилично комичан.
"Мислила сам да је из Русије, да је руски балетан", признаје кроз осмијех.
На крузеру је било много плесача и чланова позоришних трупа, па јој је Иван, како каже, управо на њих личио. У то вријеме Ваниа је тек закорачила у свијет рада у иностранству. Осим шестомјесечног боравка у Кини, није имала много искуства са животом далеко од куће, па се у новом окружењу осјећала помало несигурно и рањиво.
Управо тада Иван јој је пружио ослонац. Показао јој је брод, помогао да се снађе у новој средини, а убрзо ју је позвао и на први састанак. Умјесто романтичне вечере у луксузном ресторану, њихово прво заједничко вече обиљежили су једноставан оброк, мусли и бијело месо, и разговор који је био почетак љубавне приче која ће им промијенити живот.
Њихов љубавни пут није био без препрека. Огромне културолошке разлике, али и потпуно различито породично поријекло, Ваниа из имућне португалске породице, а Иван из скромне радничке, довеле су до бројних несугласица. У једном тренутку одлучили су да ставе тачку на везу, вјерујући да су разлике међу њима превелике.
Међутим, раскид је трајао свега неколико дана. Када је Иван добио премјештај на други крузер, схватио је да не жели да је изгуби.
"Рекао сам јој да у овој вези видим будућност и да желим да останемо заједно", присјећа се.
Како би на наредном уговору могли да раде на истом броду, морали су да буду и званично у браку. Одлука је зато пала да вјенчање организују у Србији.
За свега двадесетак дана успјели су да припреме све, од вјенчанице до прославе у Смедереву.
"У року од 20 дана сашили смо венчаницу и организовали славље овде у Смедереву. Било је то једно скромно венчање за седамдесетак званица које је тада, веровали или не, коштало свега 1.500 евра", прича Иван.
Њихово славље посебно је одушевило Ванијину баку и дједа, који су допутовали из Португала како би присуствовали вјенчању.
Ни просидба није била ништа мање несвакидашња. Догодила се усред шуме, након што су, пратећи навигацију, колима залутали на забаченом путу. Управо ту, далеко од свега, Иван је извадио прстен и запросио своју будућу супругу. Изненађена и потпуно затечена, није могла да сакрије емоције, од шока је заплакала.
Послије година проведених на крузерима, Иван и Ваниа одлучили су да започну ново поглавље живота у Португалу. Тамо је Иван, поштујући традиционалне обичаје, од Ванијиног дједа затражио њену руку, а уз његову подршку покренули су породични посао са некретнинама.
Наредне три године посао реновирања и продаје станова страним купцима успјешно је напредовао. Међутим, избијање пандемије вируса корона преко ноћи промијенило је све.
"Када је почео ковид, све је стало. За само шест месеци фирма је отишла у стечај", присјећа се Иван.
Са огромним кредитима за кућу и аутомобиле, а уз бригу о првом дјетету, сину Лукасу, породица се нашла на ивици егзистенције.
Ипак, управо тада, како каже Иван, прорадио је чувени "српски ген за преживљавање". Са неколико алата из шупе, много упорности и знања стеченог уз туторијале на Јутјубу, почео је да дизајнира и израђује намјештај и справе за вјежбање од дрвета.
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Посао је из мјесеца у мјесец растао. Потражња за његовим производима била је све већа, па су се преселили на велико имање у предграђу Лисабона, гдје су подигли сопствену радионицу. Пут до успјеха, међутим, није био лак. Као странац у Португалу, Иван је у почетку морао дуго да доказује квалитет свог рада и да гради повјерење међу локалним становништвом, али је упорношћу успио да стекне сталне клијенте и изгради нови посао из темеља.
Послије свих успона и падова донијели су још једну велику животну одлуку, спаковали су машине у камион и заједно са породицом преселили се из Португала у Смедерево. Иако су могли да остану у Лисабону, сматрају да им Србија данас пружа квалитетнији и мирнији породични живот.
Иван каже да су при доношењу одлуке пресудила три разлога, безбједност, квалитет хране и могућности за развој породичног посла.
"Овде деца могу слободно да шетају градом. Нема толико страха од напада или отмица деце. У Португалу не можете тако безбрижно да их пустите у парк, док је овде то сасвим нормално", каже Иван.
Додаје да им много значи и то што у Србији имају приступ домаћем млијеку, јајима и поврћу са села, али и подршку породице. Управо зато је избор пао на Смедерево, гдје његови родитељи могу да помогну око дјеце, док је живот мирнији и приступачнији него у Београду, који Ванију, због саобраћајних гужви, подсјећа на Лисабон.
Ваниа се у међувремену потпуно уклопила у живот у Србији и, како Иван каже, постала права српска снајка. Омиљени специјалитети су јој сарма, пљескавица и Карађорђева шницла, које је научила и сама да припрема, али оно што ју је највише освојило јесте непосредност и гостопримство људи.
"Сви воле да помогну, причају са мном и питају ме одакле сам. Сви воле децу", каже Ваниа.
Иван додаје да га управо тај однос према људима највише разликује од живота у Португалу.
"Тамо је готово незамисливо да вам непозната особа приђе на улици и помази дете у колицима. То би многима било превише наметљиво. У Србији је то сасвим природан гест пажње и топлине, и управо нам се то много допада", објашњава.
Данас њихова породична фирма успјешно послује и у Србији, а планова за будућност не мањка. Ипак, искуство их је научило да живот често напише другачији сценарио од оног који сами испланирају. Зато, кажу, најприје желе да додатно развију посао и обезбиједе стабилност породици, а потом да се поново отисну на пут, овог пута како би заједно обишли свијет, преноси Жена Блиц.
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