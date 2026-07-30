Logo

Зашто мушкарци нагло нестану и шта значи њихово ћутање?

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 23:01

Коментари:

0
Љубав. вјенчање
Фото: Unsplash

Прекид комуникације без објашњења, познат као "ghosting", једно је од најзбуњујућих искустава у модерним љубавним везама, али разлог често није у жени. Такав нестанак углавном је одраз његових осјећања, а не процјена њене вриједности.

Бијег од сопствених емоција

Многи мушкарци су васпитани тако да потискују емоције и избјегавају показивање рањивости. Када однос постане емоционално интензиван или се развије блискост, то код њих може изазвати осјећај нелагоде, преноси б92.

Умјесто да објасне своју збуњеност или страх, одлуче се на прекид комуникације. То не значи нужно да им није стало, него да не знају да се носе с емоционалном блискошћу без осјећаја изложености.

Према тексту на Love Rewritten, однос се може побољшати ако се препозна и задовољи емоционална страна мушкарца, која укључује потребу за блискошћу, прихватањем и осјећајем важности. Тада он неће осјетити потребу за повлачењем.

Недостатак дубље повезаности

Понекад мушкарци прекину контакт не зато што нешто није у реду, већ зато што нису осјетили дубљу повезаност. Многи односи у раној фази остају на нивоу површне привлачности, забаве и необавезног разговора. Дугорочно емоционално улагање догађа се тек када се мушкарац уз партнерку осјећа незамјењиво.

Чест разлог за губитак интереса, чак и када се чини да је све у најбољем реду, јесте тај што он, како се наводи, "још увијек није осјетио ону праву емоционалну удицу".

Емоционална недоступност

Неки мушкарци нестају јер нису спремни за озбиљну везу, али то не желе да признају. Лакше је прекинути контакт него водити непријатан разговор и рећи: "Тренутно не тражим ништа озбиљно".

Писмо

Вицеви

Виц дана: Писмо из Америке

Иако је таква ситуација фрустрирајућа, разумијевање његовог начина размишљања омогућава да се такви поступци не схватају лично. То помаже да се у будуће односе улази с више самопоуздања и јасноће. У тексту се наводи да одређени психолошки увиди могу помоћи у разумијевању његових поступака и комуникације.

Како реаговати?

Ако мушкарац прекине контакт, не препоручује се инсистирање на комуникацији. То укључује слање порука с циљем провјере или покушаје оживљавања односа с особом која је свјесно одабрала тишину умјесто искрености.

Умјесто тога, савјетује се усмјеравање на личну вриједност, јер његово ћутање није њено мјерило. Боље разумијевање мушке психологије може умањити негативан утицај таквих искустава. Циљ би требало да буде привлачење емоционално доступних мушкараца који се не повлаче када однос постане озбиљнији.

Такође, важно је и разумјети шта тачно мушкарца подстиче да се дугорочно веже. Већина мушкараца, како пише у тексту, није свјесна одређеног "емоционалног прекидача", али када се он активира, могу да осјете снажну привлачност коју не желе да прекину.

Дубље разумијевање

Разлози због којих мушкарци прекидају контакт могу бити различити, али фокус није на погађању њихових намјера, већ на разумијевању емоционалних образаца који утичу на везивање и преданост. Кључ није у триковима за поновно привлачење пажње, већ у изградњи искрене повезаности.

илу-хороскоп-15042026

Занимљивости

Четири хороскопска знака која најтеже заборављају прошлост

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавни проблеми

Мушкарци и жене

мушкарци

љубавне везе

прекид

Коментари (0)

Више из рубрике

Амира Еванс креаторка садржаја која је урадила себи дизајнерску вагину

Љубав и секс

Потрошила велике паре да би добила дизајнерску ваг**у

6 ч

0
Љубавни пар

Љубав и секс

Како одржати страст у вези током врелих љетних дана?

7 ч

1
Љубав плажа

Љубав и секс

Зашто сексуална привлачност слаби у дугим везама?

2 д

0
Развод

Љубав и секс

Три једноставна сигнала да је брак у озбиљној кризи

6 д

0

  • Најновије

23

05

МУП Српске хитно реаговао: Полиција помаже у гашењу великог пожара у Теслићу

23

01

Зашто мушкарци нагло нестану и шта значи њихово ћутање?

23

01

Украјина ракетирана из Сјеверне Кореје - тврди Зеленски

22

55

Виц дана: Писмо из Америке

22

54

Наручена крађа аудија вриједног 130.000 евра, завршио у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима