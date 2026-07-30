Зашто мушкарци нагло нестану и шта значи њихово ћутање?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прекид комуникације без објашњења, познат као "ghosting", једно је од најзбуњујућих искустава у модерним љубавним везама, али разлог често није у жени. Такав нестанак углавном је одраз његових осјећања, а не процјена њене вриједности.
Многи мушкарци су васпитани тако да потискују емоције и избјегавају показивање рањивости. Када однос постане емоционално интензиван или се развије блискост, то код њих може изазвати осјећај нелагоде, преноси б92.
Умјесто да објасне своју збуњеност или страх, одлуче се на прекид комуникације. То не значи нужно да им није стало, него да не знају да се носе с емоционалном блискошћу без осјећаја изложености.
Према тексту на Love Rewritten, однос се може побољшати ако се препозна и задовољи емоционална страна мушкарца, која укључује потребу за блискошћу, прихватањем и осјећајем важности. Тада он неће осјетити потребу за повлачењем.
Понекад мушкарци прекину контакт не зато што нешто није у реду, већ зато што нису осјетили дубљу повезаност. Многи односи у раној фази остају на нивоу површне привлачности, забаве и необавезног разговора. Дугорочно емоционално улагање догађа се тек када се мушкарац уз партнерку осјећа незамјењиво.
Чест разлог за губитак интереса, чак и када се чини да је све у најбољем реду, јесте тај што он, како се наводи, "још увијек није осјетио ону праву емоционалну удицу".
Неки мушкарци нестају јер нису спремни за озбиљну везу, али то не желе да признају. Лакше је прекинути контакт него водити непријатан разговор и рећи: "Тренутно не тражим ништа озбиљно".
Вицеви
Виц дана: Писмо из Америке
Иако је таква ситуација фрустрирајућа, разумијевање његовог начина размишљања омогућава да се такви поступци не схватају лично. То помаже да се у будуће односе улази с више самопоуздања и јасноће. У тексту се наводи да одређени психолошки увиди могу помоћи у разумијевању његових поступака и комуникације.
Ако мушкарац прекине контакт, не препоручује се инсистирање на комуникацији. То укључује слање порука с циљем провјере или покушаје оживљавања односа с особом која је свјесно одабрала тишину умјесто искрености.
Умјесто тога, савјетује се усмјеравање на личну вриједност, јер његово ћутање није њено мјерило. Боље разумијевање мушке психологије може умањити негативан утицај таквих искустава. Циљ би требало да буде привлачење емоционално доступних мушкараца који се не повлаче када однос постане озбиљнији.
Такође, важно је и разумјети шта тачно мушкарца подстиче да се дугорочно веже. Већина мушкараца, како пише у тексту, није свјесна одређеног "емоционалног прекидача", али када се он активира, могу да осјете снажну привлачност коју не желе да прекину.
Разлози због којих мушкарци прекидају контакт могу бити различити, али фокус није на погађању њихових намјера, већ на разумијевању емоционалних образаца који утичу на везивање и преданост. Кључ није у триковима за поновно привлачење пажње, већ у изградњи искрене повезаности.
Занимљивости
Четири хороскопска знака која најтеже заборављају прошлост
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
05
23
01
23
01
22
55
22
54
Тренутно на програму