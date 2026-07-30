МУП Српске хитно реаговао: Полиција помаже у гашењу великог пожара у Теслићу

Аутор:Стеван Лулић
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Припадници полиције прикључили су се гашењу великог пожара у теслићкој фирми "Елград", потврђено је у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
Истиче се да су полицијски службеници Полицијске управе Добој ангажовани на локализовању пожара и да на терену активно пружају помоћ припадницима Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, цивилне заштите и другим службама ангажованим на гашењу пожара.
Посебно се наглашава да због тренутних услова није могуће ангажовање хеликоптера, али да ће се летјелица прикључити акцији чим се стекну услови.
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"Тренутно није могуће ангажовање хеликоптера Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, с обзиром на то да његово коришћење у ноћним условима није дозвољено и није могуће по важећим ваздухопловним оперативним процедурама", кажу у МУП-у и наглашавају:
"Хеликоптер ће бити ангажован одмах по стицању услова за безбједно извођење лета, у складу са ваздухопловним оперативним процедурама".
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