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МУП Српске хитно реаговао: Полиција помаже у гашењу великог пожара у Теслићу

Аутор:

Стеван Лулић
30.07.2026 23:05

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.
Фото: Facebook / Grad Teslić

Припадници полиције прикључили су се гашењу великог пожара у теслићкој фирми "Елград", потврђено је у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Истиче се да су полицијски службеници Полицијске управе Добој ангажовани на локализовању пожара и да на терену активно пружају помоћ припадницима Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, цивилне заштите и другим службама ангажованим на гашењу пожара.

Посебно се наглашава да због тренутних услова није могуће ангажовање хеликоптера, али да ће се летјелица прикључити акцији чим се стекну услови.

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"Тренутно није могуће ангажовање хеликоптера Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, с обзиром на то да његово коришћење у ноћним условима није дозвољено и није могуће по важећим ваздухопловним оперативним процедурама", кажу у МУП-у и наглашавају:

"Хеликоптер ће бити ангажован одмах по стицању услова за безбједно извођење лета, у складу са ваздухопловним оперативним процедурама".

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Тагови :

МУП Републике Српске

Полиција

пожар

Теслић

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.

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