Наручена крађа аудија вриједног 130.000 евра, завршио у Србији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављани Србије осуђени су данас на суду у Винер Нојштату због крађе луксузног аутомобила, који су украли по наруџби, а за шта су требали да добију новац.
Наиме, ова двојица мушкараца (22, 25) украла су у Бадену луксузни аутомобил, а затим га предали наручиоцима у Србији. Захваљујући видео‑надзору, убрзо су им стављене лисице.
На мети лопова био је ауди авант РС6, вриједан око 130.000 евра. Крађа је изведена 27. новембра 2025., али на њихову несрећу, камера за надзор их је снимила, па су убрзо идентификовани и ухапшени. Младићи из Србије су тако завршили су у истражном затвору.
Према наводима, они су били тек "мање рибе", док су прави организатори обезбиједили техничку опрему (попут ГПС ометача) и информације о томе гдје и које возило треба да буде украдено. За посао је овај двојац требало да добије око 25.000 евра. Они су прије хапшења успјели да ауди пребаце у Србију и предају налогодавцима, претходно промијенивши регистарске таблице.
Свијет
Покрадене жртве се сажалиле: Малољетници из БиХ условно осуђени
На суђењу у Винер Нојштату обојица су признала кривицу, али су тврдили: "Нисмо знали да је ауто толико скуп. Новац нисмо добили".
Судија је пресудио да су криви те су осуђени на 24 мјесеца затвора, од чега 18 мјесеци условно. Пресуда је правоснажна, пишу Независне новине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
05
23
01
23
01
22
55
22
54
Тренутно на програму