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Наручена крађа аудија вриједног 130.000 евра, завршио у Србији

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:54

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Фото: Vlad Dragomir / Pexels

Држављани Србије осуђени су данас на суду у Винер Нојштату због крађе луксузног аутомобила, који су украли по наруџби, а за шта су требали да добију новац.

Наиме, ова двојица мушкараца (22, 25) украла су у Бадену луксузни аутомобил, а затим га предали наручиоцима у Србији. Захваљујући видео‑надзору, убрзо су им стављене лисице.

На мети лопова био је ауди авант РС6, вриједан око 130.000 евра. Крађа је изведена 27. новембра 2025., али на њихову несрећу, камера за надзор их је снимила, па су убрзо идентификовани и ухапшени. Младићи из Србије су тако завршили су у истражном затвору.

Радили за "крупније рибе"

Према наводима, они су били тек "мање рибе", док су прави организатори обезбиједили техничку опрему (попут ГПС ометача) и информације о томе гд‌је и које возило треба да буде украдено. За посао је овај двојац требало да добије око 25.000 евра. Они су прије хапшења успјели да ауди пребаце у Србију и предају налогодавцима, претходно промијенивши регистарске таблице.

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На суђењу у Винер Нојштату обојица су признала кривицу, али су тврдили: "Нисмо знали да је ауто толико скуп. Новац нисмо добили".

Судија је пресудио да су криви те су осуђени на 24 мјесеца затвора, од чега 18 мјесеци условно. Пресуда је правоснажна, пишу Независне новине.

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Беч

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