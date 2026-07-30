Укидају правило старо 108 година?

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка привреда годинама се бори са слабим растом и стагнацијом, а индустрију додатно оптерећују америчке царине, конкуренција из Кине и отпуштања радника.
У потрази за мјерама које би подстакле потрошњу, поново је отворено питање да ли би продавнице недјељом требало да остану затворене, пише словеначки "Дневник".
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Недјељни одмор у Њемачкој уставно је заштићен још од 1919. године. Изузетке одређују савезне покрајине, па су недјељом углавном отворене само бензинске пумпе, пекаре и продавнице на жељезничким станицама и аеродромима.
Њемачка влада од 2027. године планира тек мање уступке за пекаре и књижаре, али Њемачко трговинско удружење (ХДЕ) сматра да то није довољно. Истичу да је расположење потрошача лоше и постављају питање да ли је заиста прави тренутак да се забрани рад онима који желе да раде.
Заговорници промјена указују и на апсурде постојећих правила: у Берлину недјељом у истој продавници можете да купите краставац, али не и кромпир или конзервирани пасуљ.
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Власник једног берлинског минимаркета недавно је кажњен са 2.500 евра због продаје трајних прехрамбених производа недјељом, иако тврди да без недељног промета, који чини 40 одсто његових недјељних прихода, не може да опстане.
Расправа у Њемачкој подстакла је и разговоре у сусједној Словенији о томе да ли би и та земља могла да слиједи исти примјер и поново дозволи рад продавница недјељом.
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Тренутна забрана на снази је од 2020. године, а заснива се и на референдумској вољи грађана из 2003. године. Изузеци су мање продавнице на бензинским пумпама, жељезничким станицама, аеродромима и у болницама, као и продајни објекти до 200 квадратних метара у којима ради искључиво власник.
Из словеначког Министарства привреде потврђују да су занатске и трговинске коморе у више наврата тражиле већу флексибилност и већу улогу општина у одређивању радног времена. Са друге стране, водећи трговински ланци попут Меркатора и Шпара наводе да ће евентуалне ставове усклађивати у оквиру Трговинске коморе.
Уставни суд Словеније већ је пресудио да је забрана рада недјељом сразмјерна, јер штити породицу, дјецу и недјељни одмор запослених. У Министарству истичу да тренутно не постоји политичка воља за измјену закона.
"С обзиром на наведено, тренутно не планирамо промјене постојећег законског рјешења", поручују из Министарства.
Синдикат радника у трговини Словеније оштро се противи било каквом враћању на старо.
"Наш став је јасан и није се промијенио. О поновном увођењу редовног рада недјељом нисмо спремни да преговарамо нити да пристајемо на компромисе", поручују из синдиката.
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Истичу да су се купци већ прилагодили и да имају више него довољно времена за куповину од понедјељка до суботе.
Синдикат одбацује и аргументе о додатној заради запослених, наводећи да њихове анкете показују како радници дају предност слободном времену у односу на додатке на плату.
Осим тога, упозоравају на хроничан недостатак радне снаге, због којег се радна недјеља већ сада често продужава до максималних 56 сати, па би рад недјељом довео само до додатног исцрпљивања запослених.
Умјесто отварања продавница недјељом, у синдикату наводе да међу радницима све више јачају захтјеви за краћим радним временом суботом, закључује "Дневник.си".
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