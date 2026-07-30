Преко 2.800 преминулих од врућине: Двоструко више него прошле године

Аутор:АТВ редакција
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Број смртних случајева повезаних са врућином у мају и јуну у Британији је достигао 2.877, што је готово двоструко више од броја пријављеног за прошлу годину.
У саопштењу британске Агенције за здравствену безбједност је наведено да су процјењује да су између 24. и 27. маја била 753 смртна случаја, а 2.124 у периоду између 21. и 28. јуна.
Агенција истиче да је вјероватно да би ове године могао бити забиљежен највећи број смртних случајева повезаних са топлотом.
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Британија тренутно доживљава четврти топлотни талас ове године. Током маја и јуна оборени су мјесечни температурни рекорди за Енглеску са 35,1 степен Целзијуса, колико је забиљежено у Кју Гарденсу 26. маја и 37,7 степени Целзијуса 26. јуна у Лингвуду, у Норфолку.
Британски државни секретар за здравство и социјалну заштиту Ивет Купер рекла је да је врућина овог љета имала озбиљан утицај на здравље људи и на Националну здравствену службу /НХС/.
(Срна)
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