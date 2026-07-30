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Казне су огромне: Послодавцима стигло упозорење

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:35

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Казне су огромне: Послодавцима стигло упозорење

Послодавци у ФБиХ добили су упозорење од ресорног Министарства да би могли бити кажњени и са 15.000 КМ, уколико не поведу рачуна о безбједности радника.

Како се наводи, дужни су заштитити здравље и сигурност запослених током екстремно високих температура.

Федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић упозорио је да прилагођавање услова рада током топлотног таласа није ствар добре воље послодавца, него његова законска обавеза.

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"Заштита живота и здравља радника није избор, него законска обавеза", поручио је Делић.

Према Закону о заштити на раду, послодавац мора организовати посао на начин који неће угрозити живот и здравље запослених. То подразумијева прилагођавање радног времена, омогућавање одмора, употребу одговарајуће заштитне опреме и посебну бригу о здравствено осјетљивим радницима.

Федерално министарство рада и социјалне политике препоручило је послодавцима да размотре прекид рада на отвореном између 11 и 17 сати, када су температуре највише.

Гдје год је могуће, радни дан требало би почети раније, а послове на отвореном завршити прије подне. Наставак рада може се организовати након 17 сати, када температуре почну опадати.

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Важно је нагласити да препорука о прекиду рада у овом времену није општа забрана рада у свим дјелатностима. Међутим, обавеза послодавца да процијени ризике и заштити радника остаје законски обавезујућа.

Министарство је препоручило и омогућавање кориштења годишњих одмора те плаћеног или неплаћеног одсуства у дјелатностима у којима природа посла то дозвољава.

Посебна пажња мора бити посвећена хроничним болесницима, особама с инвалидитетом, радницима нарушеног здравственог стања и запосленима који обављају послове с повећаним ризиком.

То се нарочито односи на:

  • грађевинске и друге раднике на отвореном
  • особе које раде на висини или у дубини
  • раднике изложене штетним материјама
  • запослене који обављају тежак физички посао
  • раднике у затвореним просторима без одговарајућег хлађења и вентилације.

Послодавци им морају осигурати довољне количине воде, чешће паузе, простор за одмор у хладу или расхлађеној просторији те прилагодити интензитет и распоред рада.

Федералној и кантоналним инспекцијама рада упућене су инструкције да појачају надзор над провођењем мјера заштите.

Казне огромне

Инспектори могу контролисати услове на радном мјесту, наложити отклањање неправилности и казнити послодавце који не поступају у складу са законом.

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За различите прекршаје предвиђене су новчане казне од 1.000 до 15.000 КМ.

Ако на радном мјесту постоји непосредна опасност по живот и здравље запослених или послодавац не отклони утврђене неправилности, инспекција може забранити рад на том радном мјесту.

Делић је нагласио да Министарство свакодневно прима пријаве због могућег кршења прописа о заштити на раду и просљеђује их надлежним инспекцијама. На више локација у ФБиХ већ су проведене контроле.

Радник који због високе температуре осјети вртоглавицу, слабост, мучнину, главобољу или друге здравствене тегобе треба о томе одмах обавијестити послодавца.

Послодавац је тада дужан реаговати и, зависно од околности, раднику омогућити одмор, прерасподијелити га на друге послове или одобрити одговарајуће одсуство.

Уколико због непридржавања мјера заштите дође до повреде, озбиљног нарушавања здравља или смрти радника, надлежне институције провјеравају је ли послодавац примијенио све прописане мјере. Ако се утврде неправилности, против њега се могу покренути одговарајући поступци.

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Јавни превоз, жељезнички и авионски саобраћај, електроенергетски сектор, полиција, хитна помоћ и друге службе од посебног значаја не могу у потпуности обуставити рад током топлотног таласа.

Ипак, ни у тим дјелатностима послодавци нису ослобођени одговорности. Дужни су примијенити све расположиве мјере како би изложеност врућини и опасност по здравље радника свели на најмању могућу мјеру.

(Црна хроника)

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Тагови :

Радници

послодавци

врућина

топлотни талас

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