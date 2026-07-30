Колико цигарета се смије пренијети из БиХ у ЕУ: Казне су папрене

Аутор:АТВ редакција
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Грађани који путују из БиХ према Хрватској, Словенији, Аустрији, Њемачкој и другим државама Европске уније често питају колико цигарета или дувана смију понијети без плаћања царине, ПДВ-а и акциза.
Најважније је знати да се правила примјењују на граници на којој путник први пут улази у царинско подручје Европске уније, а не према држави која је његово коначно одредиште.
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Особа која из БиХ аутомобилом или аутобусом улази у Хрватску без плаћања увозних давања може унијети највише 40 цигарета, односно двије стандардне кутије цигарета. Умјесто цигарета може се унијети 20 цигарилоса, 10 цигара или 50 грама дувана за пушење. Дозвољена је и пропорционална комбинација различитих дуванских производа, али се укупно прописано ослобођење не смије прекорачити. Ово право има сваки путник који је навршио 17 година, пише ГПМаљевац.
То значи да путник који аутомобилом из БиХ прелази границу с Хрватском не може без плаћања давања унијети једну штеку од 200 цигарета, иако путује даље према Словенији, Аустрији или Њемачкој.
Хрватска је у том случају прва држава Европске уније у коју улази и на њеној се граници примјењује хрватски лимит од 40 цигарета по особи. Европска унија државама чланицама допушта примјену вишег лимита од 200 или нижег лимита од 40 цигарета, а Хрватска нижи лимит примјењује на путнике који долазе путним, жељезничким и другим копненим превозом.
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Виши лимит у Хрватској вриједи за путнике који из треће земље долазе авионом. Путник старији од 17 година тада може без увозних давања унијети 200 цигарета, 100 цигарилоса, 50 цигара или 250 грама дувана за пушење. Због тога није исто долази ли особа из БиХ аутомобилом преко граничног прелаза или авионом из државе која није чланица Европске уније.
Посебна, још строжа правила могу се односити на становнике пограничне зоне, раднике у пограничном подручју и чланове посада који границу прелазе у склопу свог посла. Њима је при свакодневном пограничном промету предвиђено ослобођење за највише 25 цигарета, 10 цигарилоса, пет цигара или 25 грама дувана за пушење. Ова ограничења не морају се примјенити ако путник царинским службеницима докаже да путује даље од пограничне зоне или да се враћа с подручја изван пограничне зоне, на примјер рачуном издатим изван тог подручја.
Ако више пунољетних особа путује у истом возилу, свака особа има властито количинско ослобођење. Тако би, на примјер, четири путника старија од 17 година при уласку у Хрватску појединачно могла имати по 40 цигарета. Међутим, цигарете се не би требале скривати нити представљати као заједничка количина једног путника, јер цариник процјењује коме роба припада, је ли намијењена за личну употребу и постоје ли знакови да се уноси ради продаје.
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Путник може унијети и више од 40 цигарета, али већу количину мора сам пријавити царинском службенику прије почетка контроле. Хрватска царина наводи да је унос већих количина допуштен ако их уноси особа старија од 17 година, сама их превози, роба је намијењена њеним личним потребама и на њу се обрачунају царина, ПДВ и акцизе. Прекорачење дозвољене количине зато није аутоматски кријумчарење ако је роба уредно пријављена и ако су испуњени остали услови.
Проблем настаје када путник царинику не пријави вишак, цигарете сакрије у возилу, пртљагу или одјећи или покуша оставити утисак да нема робе коју мора пријавити. У таквом случају роба може бити одузета, могу бити обрачуната неплаћена давања, а против особе може бити покренут прекршајни поступак. Висина казне није иста за свако прекорачење и не постоји јединствена казна која вриједи у цијелој Европској унији. Казна зависи од државе уласка, количине, вриједности робе, начина на који је роба пронађена, ранијих прекршаја и процјене је ли ријеч о роби за личне или комерцијалне потребе.
Хрватска царина је у посљедњим случајевима за озбиљније покушаје незаконитог уноса изрицала казне од неколико хиљада евра. За 3.400 скривених цигарета једном је возачу изречена казна од 5.100 евра, од чега је платио двије трећине, односно 3.400 евра, док су цигарете одузете. У другом случају, за незаконит унос 8.800 цигарета изречена је казна од 10.500 евра, а сва пронађена роба је одузета.
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У јулу 2026. године хрватски цариници су на граничном прелазу Славонски Брод пронашли пет килограма скривеног ситно резаног дувана. Будући да је возач раније већ починио сличан прекршај, изречена му је казна од 5.130 евра. У случају проналаска 21.600 цигарета у камп-возилу двојици прекрилаца изречене су казне од 13.000 и 16.000 евра, уз одузимање робе и наплату додатних трошкова.
Ови износи односе се на велике и скривене количине те их не треба поистовјећивати с путником који је пријавио неколико кутија више од дозвољеног лимита. Ипак, показују да покушај скривања цигарета може довести до одузимања робе, наплате акцизе, високих новчаних казни, а у тежим случајевима и привременог или трајног одузимања возила којим је роба превожена.
Словенија при директном уласку из државе која није чланица Еуропске уније примјењује виши лимит од 200 цигарета, 100 цигарилоса, 50 цигара или 250 грама дувана за пушење по путнику старијем од 17 година. Међутим, путник из БиХ који према Словенији путује преко Хрватске већ је у Европску унију ушао на хрватској граници. Због тога не може хрватским цариницима објашњавати да му је коначно одредиште Словенија и позивати се на словенски лимит од 200 цигарета.
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Аустрија такође код директног доласка из државе изван Европске уније углавном допушта унос 200 цигарета, 100 цигарилоса, 50 цигара или 250 грама духана за пушење по особи старијој од 17 година. Аустријска царина изричито упозорава да путници који долазе преко друге државе чланице морају поштовати правила државе преко које су ушли у Европску унију.
Када су цигарете већ легално купљене у једној држави Европске уније и путник путује у другу чланицу, примјењују се друга правила. Европска унија као оријентацијску количину за личну употребу наводи 800 цигарета, 400 цигарилоса, 200 цигара или килограм дувана. То нису количине које се из БиХ могу унијети без давања, нити представљају загарантирано право на преношење осам штека. Царина и код путовања између чланица може тражити доказ да је роба купљена за личне потребе, а не за продају, те узети у обзир рачуне, паковање, начин превоза и укупну количину.
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Најједноставније правило за путнике из БиХ који аутомобилом или аутобусом улазе преко Хрватске гласи: највише 40 цигарета, односно двије кутије, по особи старијој од 17 година. Све изнад те количине треба пријавити царинском службенику и не покушавати сакрити, чак ни када се ради о једној штеки намијењеној за властиту употребу.
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