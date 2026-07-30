Павлу Паликући из Требиња уручена награда за промоцију људских права и ненасиља

Аутор:АТВ редакција
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Ученику Техничке школе Требиње Павлу Паликући уручена је једна од три награде "Денис Мрњавац“, коју додјељује Савјет министара Босне и Херцеговине за изузетан допринос промоцији људских права, ненасиља и друштвеног ангажмана младих.
Награду је уручио министар за људска права и избјеглице БиХ Севлид Хуртић у просторијама Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
Паликућа је један од најистакнутијих омладинских лидера у Босни и Херцеговини. Током школске 2024/2025. године обављао је функцију предсједника Савјета ученика Републике Српске, представљајући више од 80.000 средњошколаца из 96 средњих школа широм Републике Српске.
Током свог мандата, Паликућа је реализовао бројне пројекте и иницијативе усмјерене на унапређење положаја средњошколаца, промоцију људских права, ненасиља и активног учешћа младих у друштву. Остварена је сарадња са бројним домаћим и међународним институцијама и организацијама, укључујући УНИЦЕФ, Смарт Балкан, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Републички педагошки завод и друге партнере, кроз активности које су биле усмјерене на јачање ученичког активизма, вршњачке подршке, заштите права дјеце и развоја сигурнијег школског окружења. Посебан сегмент његовог рада чинили су хуманитарни пројекти и кампање које су окупиле хиљаде ученика широм Републике Српске, промовишући солидарност, емпатију и друштвену одговорност међу младима..
У његовом мандату реализован је велики број активности усмјерених на унапређење положаја младих и јачање ученичког активизма. Међу најзначајнијим резултатима издваја се истраживање ставова средњошколаца у којем је учествовало више од 17.000 ученика, дајући свој допринос креирању приједлога за унапређење образовног система и школског живота.
Посебан печат његовом раду дао је хуманитарни ангажман. Традиционална кампања „Један слаткиш – једно дијете“ током његовог мандата остварила је рекордне резултате, прикупљањем помоћи у вриједности од 97.933 КМ, потврдивши снагу солидарности и заједништва ученика широм Републике Српске.
Мандат Павла Паликуће обиљежила је интензивна сарадња са институцијама, међународним организацијама, школама и представницима ученика, с циљем унапређења положаја младих, промоције ненасиља, људских права и активног учешћа ученика у доношењу одлука које их се тичу.
Резултати остварени током његовог мандата сврставају овај период међу најуспјешније у раду Савјета ученика Републике Српске, док награда „Денис Мрњавац“ представља признање његовом дугогодишњем раду на промоцији толеранције, међусобног поштовања, хуманости и изградњи сигурнијег окружења за младе.
Паликућа ће новчани дио награде у износу од 1.500 КМ, у цјелости донирати Фондацији Свети Вукашин.
Након завршетка средњошколског образовања, уписао је Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, гдје је пријемни испит положио са максималним бројем бодова и остварио право на студирање на буџету. Поред академског и друштвеног ангажмана, такођер је и главни регионални карате судија.
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