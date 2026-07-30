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На снази црвено упозорење, не излазите напоље без пријеке потребе

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 14:43

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На снази црвено упозорење, не излазите напоље без пријеке потребе
Фото: Envato/aowsakornprapat

Талас екстремних температура сутра ће оборити нове рекорде. За регију Бањалуке, Мостара и Приједора издато је црвено упозорење због температе која ће досезати 40 степени.

"Предузмите неопходне мјере предострожности ради сопствене безбједности; очекују се екстремно високе температуре. Заштитите себе и помозите угроженим особама. Слиједите упутства надлежних органа. Очекујте могуће кварове на инфраструктури", наводи се у пропратном упозорењу метеоаларма када је активан црвни аларм.

РХМЗ каже да нас сутра очекује дневна температура која ће се кретати од 34 до 40 степени.

Упозорење ће посебно бити активно за дане викенда када ће максимална температура прелазити 40 степени.

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