Дошао на тетовирање па убио човјека: Нови детаљи бруталног убиства

Аутор:АТВ редакција
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Истрага убиства које се догодило у уторак увече код Сомбора је у току, а мјештани села Светозар Милетић и Станишић, одакле су осумњичени и жртва, а која су удаљена десетак километара једно од другог, кажу да, нажалост, нису изненађени што је њихов комшија М. Д. (54) настрадао.
Kако сазнаје Курир од мјештана, убиство се догодило у Светозар Милетићу, селу из ког је осумњичени Р. В. (35).
"Тај младић је кобног дана отишао у сусједно село Станишић, чули смо да је тамо ишао да би се истетовирао. Када је то обавио кренуо је кући у своје село, а убијени М. Д., који је иначе живио у Станишићу, га је повезао", причају мјештани за Курир оно што су чули о немилом догађају и додају да је убијени М. Д. повремено таксирао.
"Знамо да је он, да кажем, на дивље таксирао. Могуће да је зато повезао овог младића до сусједног села. Прича се да су се посвађали кад су стигли у Светозар Милетић, а око чега је избила свађа, нама није познато", каже саговорник и додаје:
"Кажу да је дошло до туче и да је Р.В. незгодно ударио М. Д. који је несрећно пао и ударио се приликом пада и онда је преминуо. Неко прича и да је убијени најприје потегао нож на Р. В., те да се овај бранио и да га је удрио у самоодбрани. Сад да ли је баш било тако, не могу да тврдим, нисам био присутан, ово је оно што се прича по селима".
Према ријечима наших саговорника из села Светозар Милетић и Станишић, осумњичени младић је повремено одлазио у иностранство.
"Има породицу и жену, мало, мало па је одлазио у иностранство да ради", кажу они.
Према њиховим ријечима, убијени М.Д. је важио за проблематичног човека због чега је, како кажу, било питање времена када ће се овако нешто догодити.
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"М. Д. је био родом из Црне Горе, а у Станишић је дошао одавно. Знао је он да први проблеме и започиње свађе, многи мјештани су са њим имали сукоб", причају мјештани,
Подсјетимо, из Полицијске управе Сомбор јуче су саопштили да су ухапсили Р. В. (35) из околине овог града због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство.
"Како се сумња, он је у околини Сомбора, након сукоба, задао више удараца педесетчетворогодишњем мушкарцу, који је од задобијених повреда преминуо", пише у саопштењу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
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Иначе, осумњичени је данас саслушан у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору и изнио је своју одбрану, послије чега је тужилац предложио да му се одреди притвор.
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