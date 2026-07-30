Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна особа настрадала је у пожару који се јуче 29. јула десио у Бањалуци, потврђено је "Независним новинама".
Како незванично сазнаје поменути портал пожар је избио на кући у Јадранској улици, а угасили су га припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.
Хроника
Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених
Наиме, припадницима Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче у 4.45 пријављено је да гори кућа, након чега су ватрогасци изашли на терен и предузели активности на гашењу и санацији пожара.
Детаљи ове трагедије нису званично саопштени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
6 ч2
Хроника
7 ч0
Најновије
18
10
18
05
18
04
17
51
17
47
Тренутно на програму