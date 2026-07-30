Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

Како незванично сазнаје поменути портал пожар је избио на кући у Јадранској улици, а угасили су га припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

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Наиме, припадницима Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче у 4.45 пријављено је да гори кућа, након чега су ватрогасци изашли на терен и предузели активности на гашењу и санацији пожара.

Детаљи ове трагедије нису званично саопштени.