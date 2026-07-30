Logo

Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:24

Коментари:

0
Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци
Фото: АТВ

Једна особа настрадала је у пожару који се јуче 29. јула десио у Бањалуци, потврђено је "Независним новинама".

Како незванично сазнаје поменути портал пожар је избио на кући у Јадранској улици, а угасили су га припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.

Несрећа код Кладња

Хроника

Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

Наиме, припадницима Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука јуче у 4.45 пријављено је да гори кућа, након чега су ватрогасци изашли на терен и предузели активности на гашењу и санацији пожара.

Детаљи ове трагедије нису званично саопштени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Бањалука

трагедија

Ватрогасци

Коментари (0)

Више из рубрике

Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

Хроника

Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

3 ч

0
Несрећа код Кладња

Хроника

Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

3 ч

0
Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Хроника

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

6 ч

2
Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

Хроника

Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

7 ч

0

  • Најновије

18

10

Телефон вам се превише грије током пуњења? Провјерите једну ствар

18

05

Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

18

04

Спроведени у ОЈТ Бањалука: Ово су осумњичени за држање жене и дјетета заточеним у стану

17

51

Захарова: Напад Кијева је терористичке природе

17

47

Инфантино добио жесток шамар: Слиједи бојкот такмичења ФИФА

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима