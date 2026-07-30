Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

Аутор:Стеван Лулић
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Једна особа преминула је, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се у четвртак око 12 сати догодила у мјесту Ступари код Кладња.
У несрећи су учествовала три возила, а од тежине повреда једна особа је преминула у Хитној помоћи Живинице.
Саобраћај на дијелу магистралног пута Живинице - Кладањ, гдје се несрећа десила, био је обустављен током полицијског увиђаја.
"У наведеној саобраћајној незгоди три лица су задобила повреде, од којих је једно лице накнадно преминуло у СХМП Дома здравља Живинице", саопштено је из полиције.
О догађају је обавијештен кантонални тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а потребне мјере и радње предузимају полицијски службеници ПУ Кладањ.
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