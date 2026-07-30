Овај знак ће у августу пливати у парама, али и доживјети велику издају

Аутор:АТВ редакција
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Хороскоп за август за један знак доноси преокрет какав се ријетко виђа. У једном тренутку стиже огромно богатство, а у другом опасна породична или пријатељска драма.
Док планета финансија отвара славине и доноси неочекивани прилив новца, друга планета разоткрива тајне које су дуго скриване под тепих.
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За овај хороскопски знак слиједи период у ком ће морати да прославља велики пословни успјех, али са широм отвореним очима.
За припаднике овог знака од првог дана наредног мјесеца креће финансијска ренесанса. Новац стиже са страна са којих сте већ дигли руке. То може бити изненадна исплата старог дуга, наплата пројекта који сте одавно прецртали у глави или понуда која ваш месечни буџет мијења из коријена.
Неке Шкорпије доживјеће и скок на љествици у фирми, онај који доноси другачију цифру на платној листи и другачији тон у разговору са шефом.
У првој половини августа стижу позиви и приједлози, у другој се потписује. Немојте одбијати састанак само зато што вам се не излази из куће по врелини.
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Ваш успјех, међутим, неће проћи незапажено. Ту почиње друга прича.
Док бројке на рачуну расту, у вашем блиском окружењу расте завист. Планете су се намјестиле тако да пријетња не долази од отворених непријатеља нити од конкуренције на послу.
Опасност вреба из круга људи које пуштате у своју кућу и којима наздрављате.
Та особа већ неко вријеме спрема терен. Пажљиво слуша ваше планове, памти износе, а онда их препричава тамо гдје вам највише може наштетити.
Препознаћете је по једној ситници: чим споменете успјех, она одмах пита колико, па се наводно кроз шалу нашали на ваш рачун пред другима. То није шала, то је проба.
Ваш једини задатак у овом периоду јесте тишина. Не причајте о цифрама које зарађујете и не откривајте сљедећи корак прије него што га завршите. Недјељни ручак у фамилији није мјесто за причу о новој понуди.
Највећи проблем није завидна особа – проблем је ваша потреба да некоме кажете добру вијест. Шкорпија ћутање зна као мало који знак, само га у срећи заборави.
Оставите завидне људе у незнању и пустите да их сопствена пакост разоткрије, јер ће сами направити погрешан корак до краја мјесеца.
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Не одмах. Астролошка прогноза за Шкорпију савјетује дистанцу без објашњавања, а не раскид уз сцену. Престаните да дијелите информације, сачекајте да се особа ода сопственим потезом, и тек тада одлучујте.
Крајем августа, негдје око посљедњег викенда, добићете доказ који сте несвјесно тражили мјесецима. Неће вам бити пријатно, али биће вам лакше. Издаја која се открије на вријеме не кошта скупо. Она која се открије послије потписа, кошта.
(Крстарица)
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