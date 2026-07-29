Ова четири знака ће имати највише среће у августу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током августа, четири хороскопска знака ће имати значајне могућности за напредак и срећу. Предстоји период раста и промјена, а до краја мјесеца могући су и неки важни животни кораци.
Август почиње у Лаву, што подстиче аутентичност, храброст и одлучност. Мјесец такође доноси два помрачења: помрачење Сунца у Лаву 12. августа отвара нове могућности, а помрачење Мјесеца у Рибама 28. августа представља емотивну прекретницу. Од 23. августа Дјевица почиње своју владавину, усмјеравајући своју енергију на организацију и рјешавање проблема. Након интензивног периода у Лаву, енергија Дјевице помаже у увођењу реда и припреми за будуће кораке.
Јупитер, планета среће и добитка, има свој други пун мјесец ове године у вашем знаку, што би могло значајно побољшати ваш живот кроз нове могућности. Од 9. до 26. августа, Меркур ће такође бити у Лаву, што ће учинити вашу комуникацију ефикаснијом. Добро је вријеме за тешке разговоре и рјешавање сукоба, јер ћете лакше пронаћи праве ријечи.
Занимљивости
До краја седмице стиже преокрет за два хороскопска знака
Венера улази у Вагу, вашу трећу соларну кућу, 6. августа, што је хармоничан положај који наглашава шарм и романтику. Очекујте богатији друштвени живот јер ћете бити привлачнији другима. Марс остаје у Близанцима, дијелу хороскопа који управља групама, до 10. августа, тако да ћете имати среће у умрежавању и упознавању нових људи. Након тога, Марс се сели у вашу дванаесту кућу, доносећи кратак период размишљања о вашим сљедећим корацима.
Овог мјесеца, три моћне спољне планете су у поравнању са вама: Сатурн и Нептун у Овну праве тригон са вашим Сунцем, а Уран у секстилу са Близанцима. Ово су кључни утицаји за дугорочни раст. Помрачење Сунца 12. августа дешава се у вашем знаку и даје вам подстицај за наредна три мјесеца. Пошто се поклапа са младим Мјесецом на ваш рођендан, даје вам прилику за нови почетак. Размислите о својим циљевима и шта можете учинити овог мјесеца да бисте кренули напред ка њима.
Венера улази у ваш знак 6. августа и остаје тамо до 10. септембра. Када је Венера у вашем знаку, помаже вам да се осјећате и изгледате најбоље, а људи ће вам обраћати више пажње. Сунце у Лаву транзитира кроз вашу једанаесту кућу до 23. августа, што чини успијех вјероватним. Ако сте радили на професионалном пројекту или развијали споредни посао, ово би вам могло донијети додатни приход.
Занимљивости
Ова три хороскопска знака ускоро чека селидба
До 12. августа, Марс транзитира кроз вашу девету кућу у Близанцима, једном од ваших најкомпатибилнијих знакова. Осјећаћете жељу за путовањима, а могуће је да ћете успут упознати новог пријатеља или партнера. Плутон и Уран су усклађени са вашим знаком овог мјесеца. Плутон прави тригон са вашим Сунцем у вашој петој кући љубави и забаве, а са Ураном у вашој деветој кући, повећавајући могућности за путовања и учење. Ова комбинација чини август изузетно повољним мјесецом.
Срећа ће бити на вашој страни овог мјесеца јер Јупитер транзитира кроз вашу трећу кућу, подручје вашег хороскопа повезано са великим идејама. Можда ћете смислити нови пројекат или пронаћи рјешење за дугогодишњи проблем. Препоручује се да запишете све своје идеје, чак и оне које на први поглед дјелују неважно. Од 9. до 25. августа, Меркур се придружује Сунцу у вашој трећој кући, тако да ћете бити веома друштвени. Помрачење Сунца за вријеме младог Мјесеца 12. августа, такође у Лаву, могло би донијети неочекиване догађаје у вашој ужој породици.
Када Меркур уђе у Девицу, вашу четврту кућу, 25. августа, осјетићете потребу да освежите свој животни простор. Марс наставља своје путовање кроз вашу прву кућу до 11. августа, доносећи вам подстицај мотивације и енергије. Након тога, Марс улази у Рака, вашу другу кућу новца. До краја мјесеца, ово би могло резултирати повећањем прихода и појачањем самопоуздања. Ако сте чекали унапређење, оно би се сада могло остварити.
Сатурн и Нептун су секстилни са Сунцем у вашој једанаестој кући, а Уран у Близанцима транзитира кроз ваш знак, доносећи нове могућности. Плутон у Водолији је тригон са вашим Сунцем у вашој деветој кући путовања и образовања. Сви ови утицаји стварају услове за обиље и срећу у августу.
У августу, Јупитер транзитира кроз вашу седму кућу партнерстава, тако да ћете срећу пронаћи кроз односе са другим људима, било да је у питању лични однос или пословни савез. Пажљиво слушајте људе око себе, јер би вам њихове ријечи могле бити корисне. Ваша седма кућа је веома активна овог мјесеца. Сунце транзитира кроз њу до 23. августа, стављајући фокус на људе који доприносе вашем благостању. Меркур наглашава комуникацију од 9. до 25. августа, а помрачење Сунца у Лаву 12. августа такође се дешава у овој кући и може донијети значајну промјену у вези, као што је одлука о продубљивању везе или заједничком животу.
Друштво
Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун
Када Сунце пређе у Дјевицу 23. августа, улази у вашу осму кућу трансформације и мијења вашу перспективу на свијет. Ова енергија подстиче практичније и реалистичније размишљање, а одлуке донијете током овог периода биће корисне. Венера улази у Вагу, вашу девету кућу путовања и образовања, 6. августа и стимулисаће вашу радозналост и комуникацију са људима из других култура.
Марс транзитира кроз вашу пету кућу љубави до 10. августа, доносећи повољне дане за сусрет са неким посебним ако сте слободни. Ако сте у вези, уживаћете у заједничким активностима са партнером. Након тога, Марс улази у Рак, вашу шесту кућу посла и здравља. Фокусираћете се на бригу о себи и прилагођавање дневне рутине, тако да је идеално вријеме за почетак новог плана исхране или вјежбања. Август је повољан месец, посебно за срећу и обиље.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Друштво
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
16
03
15
59
15
45
15
38
15
34
Тренутно на програму