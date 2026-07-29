Дневни хороскоп за сриједу, 29. јун

Аутор:АТВ редакција
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Шта вам звијезде доносе данас?
Ован
Требаће вам мало времена да профункционишете како треба. Могућа је извјесна расијаност или неорганизованост у јутарњим часовима, па би било добро да се тада не прихватате одговорнијих обавеза. Данас можете изненадити или обрадовати вољену особу.
Бик
Јака енергија у пословном сегменту, али може бити и мало напетости, па би било добро да лично контролишете нервозу. Са неким ситуацијама ћете се лако изборити, док ће вам друге представљати разлог за стрес. Однос са вољеном особом је коректан, иако постоји прикривено незадовољство.
Близанци
Нећете дозволити да неко манипулише вама. Лако ћете "прочитати" оне са којима долазите у контакт. У емотивном сегменту данас су наглашени флертовање и одлична комуникација са супротним полом. Неко покушава да вас освоји иако зна да сте заузети.
Рак
Ако вам неко од раних јутарњих часова поквари расположење, не дозволите да то утиче на ваш дан. Посветите се својим пословима и не обраћајте пажњу на оно што се дешава око вас. Емотивно – помало сте несигурни и преосјетљиви. Потребно вам је више разговора са партнером.
Лав
Поједине колеге вам сметају, па ћете се трудити да се дистанцирате и изолујете, одржавајући контакт само са најближим сарадницима. Контакти са супротним полом доносе вам добро расположење. Могућ је флерт. Одлична комуникација са вољеном особом.
Дјевица
Свјесни сте да сте у праву по неким питањима и нећете одступати од својих ставова. Тешко да ћете данас дозволити да други манипулишу вама. Ипак, у контакту са вољеном особом трудићете се да будете стабилни и да јој поправите расположење.
Вага
Током овог дана можете обавити огромну количину посла, поготово ако вам је нешто остало незавршено. Ипак, будите сигурни да ће вас то прилично исцрпити и уморити. Осјећате незадовољство и нервозу у односу са вољеном особом.
Шкорпија
Данас више него добро "читате" оне са којима долазите у контакт. Интуиција вам и те како добро ради и јасно вам је шта се дешава око вас. Емотивни партнер вам уноси нервозу, али се трудите да разговором и позитивном енергијом то поправите.
Стријелац
Одлично ћете се прилагођавати другима и умијећете да пронађете свој интерес у контакту са њима. Свјесни сте да су вам нечија помоћ и подршка неопходне. Нека понашања и ставови емотивног партнера вам сметају и тешко вам је да одржите стабилност у вези.
Јарац
Свјесни сте да морате пристати на неке услове који вам можда не одговарају у потпуности, а све због пословног пројекта или договора који вам је важан. На емотивном плану имате одређене породичне проблеме, што се одражава и на однос са вољеном особом.
Водолија
Упорни сте да дођете до свог циља или остварите замисао и немате намјеру да одустанете. Можда би било добро да размислите да ли је то заиста најбоље за вас. Договори са вољеном особом одвијају се одлично. Осјећате се више него добро, пише минимагазин
Рибе
Упорни сте да завршите нешто што сте започели и вјероватно ћете успјети, али не очекујте лак пут. На крају дана можете бити исцрпљени много више него што сте мислили. Нисте нарочито расположени за веће активности или провод са вољеном особом. Више вам одговара мирно поподне код куће.
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