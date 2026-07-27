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Ако сте рођени у једном од ових знакова, лако ћете препознати манипулаторе

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 16:44

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Хороскоп
Фото: pexels/Paoko

Неки људи врло лако насједну на туђе игре, док други готово одмах примијете када неко покушава манипулисати њима.

Према астрологији, одређени хороскопски знакови посебно су вјешти у препознавању скривених мотива, неискрености и емоционалних манипулација.

Ево која се четири знака највише истичу.

1. Шкорпија

Шкорпије су познате по снажној интуицији и способности да "читају" људе.

Ријетко прихваћају ствари здраво за готово, а иза сваке необичне реакције или контрадикторне приче покушавају открити прави разлог.

Мерцедес

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Продао мерцедес па га украо од новог власника

Управо зато манипулаторе често препознају прије него што они успију остварити свој циљ.

2. Д‌јевица

Д‌јевице имају одлично око за детаље. Примјећују ситнице које другима промакну - промјене у понашању, недосљедности у причама и говор тијела.

Њихов аналитички приступ омогућава им да брзо примијете када се нечије ријечи не подударају са д‌јелима.

3. Јарац

Јарчеви се ослањају на логику и искуство, због чега ријетко доносе закључке искључиво на основи емоција.

Скептични су према људима који превише обећавају или покушавају оставити савршен утисак.

Због тога их је тешко преварити или навести на исхитрене одлуке.

4. Водолија

Водолије пажљиво посматрају људе и њихове обрасце понашања.

Не допуштају да их шарм или лијепе ријечи лако импресионирају, већ процјењују нечије поступке кроз дужи период.

Када примијете покушај манипулације, најчешће се мирно удаље из таквог односа.

Интуиција као добар савезник

Иако астрологија сугерише да су ови знакови посебно добри у препознавању манипулатора, важно је имати на уму да искуство, емоционална интелигенција и критичко размишљање играју једнако важну улогу, преноси Индекс.

Без обзира на хороскопски знак, здраве границе и пажљиво посматрање туђих поступака најбоља су заштита од манипулације.

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