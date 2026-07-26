Седмични хороскоп: Један знак добија велику пословну прилику, други нову љубав

Аутор:АТВ редакција
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Ево шта звијезде предвиђају за седмицу од 27. јула до 2. августа 2026. године.
Посао: Понедјељак почињете са огромном дозом адреналина јер вас чека захтјевно такмичење или презентација менаџменту. Средином недјеље очекујте трење са колегама који не могу да прате ваш темпо, али не одустајте јер је побједа на видику. У петак ћете добити вијест о одобрењу пројекта који дуго планирате и који ће вам донијети значајан професионални углед.
Љубав: Страсти ће се распламсати у уторак, али пазите да импулсивна реакција не доведе до непотребних свађа са партнером око тривијалних ствари. Викенд је резервисан за помирење и заједничку физичку активност која ће вас дубље зближити. Слободни Овнови би могли да доживе састанак у биоскопу у суботу увече на неочекиваном мјесту попут бензинске пумпе или супермаркета.
Здравље: Осјећаћете се непобједиво, али сриједа доноси ризик од мањих спортских повреда или изненадног напрезања мишића леђа. Водите рачуна о глави и очима, посебно ако предуго сједите испред екрана без редовних пауза за одмор. Свјеж ваздух у недјељу биће кључан за вашу регенерацију и ментални мир пред нову радну недјељу.
Посао: Ове недјеље фокус је на стабилизацији финансија и дугорочним инвестицијама које ће захтјевати вашу пуну пажњу почев од уторка. У четвртак бисте могли да добијете занимљиву понуду за куповину некретнина или приступачно опремање радног простора. Петак доноси заслужено признање за вашу истрајност у рјешавању компликованог административног проблема који је друге излуђивао.
Љубав: Тражићете сигурност у емотивним везама, а партнер ће вас у сриједу изненадити плановима за романтичну вечеру са вашим омиљеним посластицама. Хедонистички приступ животу привући ће нове људе у ваш круг, посебно током суботњег вечерњег изласка на познато мјесто. Разговори о вашој заједничкој будућности и проширењу породице постаће конкретнији пред крај недјеље.
Здравље: Могући су мањи проблеми са грлом или штитном жлијездом, па избјегавајте превише хладне напитке и директно излагање клима уређају средином недјеље. Квалитетна исхрана ће вам бити приоритет, али немојте претјеривати са тешким оброцима касно увече јер ћете се осјећати тромо. Лагана шетња природом у недјељу поподне вратиће вам преко потребну виталност.
Посао: Ваш телефон неће престати да звони од понедјељка јер су сви изненада заинтересовани за ваше креативне идеје и бројне контакте. У четвртак ћете добити важан имејл или поруку која би могла фундаментално да промијени ваше планове за остатак августа. Будите спремни да се брзо прилагодите јер ће се тржишне околности мењати из сата у сат, захтевајући вашу пуну концентрацију.
Љубав: Комуникација је ваша најјача страна ове недјеље, па ћете лако шармирати особу у коју гајите дугогодишњу симпатију путем друштвених мрежа. Субота је идеалан дан за кратко путовање или дружење са већом групом пријатеља гдје ћете бити у центру пажње. Заузети Близанци би требало да избјегавају претерано флертовање са колегама како не би изазвали непотребну љубомору код свог партнера.
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Здравље: Ментални умор би вас могао погодити већ у петак, зато је изузетно важно да пронађете времена за потпуну дигиталну детоксикацију у трајању од бар неколико сати. Водите рачуна о својим плућима и дисајним путевима, посебно ако сте током дана у загушљивим и превише климатизованим просторима. Вјежбе дисања или лагана јога у недјељу ће вам помоћи да се смирите и квалитетно наспавате.
Посао: Ваша интуиција ће вас непогрешиво водити кроз лавиринт канцеларијске политике, посебно у уторак када се важне одлуке доносе иза затворених врата. Млађи колега ће затражити вашу помоћ или савјет, а ваш заштитнички став ће створити нераскидив пословни савез. Крај недјеље доноси смирење и успјешан завршетак напорног пројекта који је захтијевао много труда.
Љубав: Емоције ће бити дубоке и интензивне, а најудобније ћете се осјећати у сигурности свог дома са вољеном особом. У четвртак би вас могла посјетити вољена особа из прошлости и пробудити успомене за које сте мислили да сте их одавно заборавили. Викенд посветите породици и заједничким активностима које јачају ваш осјећај припадности и емоционалну стабилност.
Здравље: Квалитет вашег сна биће кључан за ваше опште благостање, зато покушајте да успоставите чврсту рутину одласка у кревет прије поноћи. Могући су мањи проблеми са стомаком изазвани нагомиланим стресом, зато бирајте лакшу храну и умирујуће биљне чајеве. Вода ће имати терапеутски ефекат на вас, било да је у питању пливање или дуге, опуштајуће купке у суботу.
Посао: Понедјељак почињете пуни самопоуздања, спремни да преузмете потпуну контролу над новим креативним пројектом који ће обрадовати ваше претпостављене. Средином недјеље бићете у центру пажње, што би могло да изазове пролазну завист код неких мање успешних колега у канцеларији. У петак очекујте јавно признање или писану похвалу која ће додатно подстаћи ваш понос и мотивацију за рад.
Љубав: Ваша доминантна енергија привлачиће пажњу гдје год да се појавите, а у суботу би вас могла изненадити особа коју сматрате недостижном. Ваш партнер ће захтијевати више пажње и њежности, зато му или њој поклоните барем један дан посвећен искључиво вашој вези без ометања мобилним телефоном. Слободни Лавови би могли да доживе страствену романсу на љетњој забави на отвореном.
Здравље: Могући су проблеми са леђима и горњим дијелом кичме ако предуго сједите у неправилном положају током радног времена. Срце и циркулаторни систем захтјевају умјерену активност, па избјегавајте прекомерни напор током најтоплијег дијела дана на сунцу. Недјеља је идеална за потпуно опуштање уз добру књигу или лагани филм у климатизованој просторији.
Посао: Аналитички приступ ће вам омогућити да уочите велику грешку коју су сви остали превидели у сриједу, спасавајући компанију од губитка. Недјеља је идеална за организовање документације и решавање заосталих ситних задатака који се недјељама гомилају на вашем столу. У петак ћете добити прилику за додатно образовање или професионални развој који тајно дуго желите.
Љубав: Ваша потреба за савршенством могла би непотребно оптеретити вашег партнера у уторак, зато покушајте да будете мање критични према свакодневним ситницама. Суптилни изрази љубави кроз конкретну помоћ око кућних послова значиће више вашем партнеру него било какве велике ријечи. Слободне Дјевице би у четвртак могле да упознају некога изузетно занимљивог преко посла или на стручном семинару.
Здравље: Ваш систем за варење ће вам бити слаба тачка ове недјеље, зато обратите посебну пажњу на рок трајања и свјежину хране. Биљни чајеви и свјежи природни сокови ће вам помоћи да елиминишете токсине и да се осјећате много лакше и енергичније. Кратке, али честе паузе током рада спречиће досадну главобољу изазвану напрезањем очију испред екрана.
Посао: Ваше дипломатске вјештине биће стављене на пробу у сриједу када будете морали да посредујете у сукобу између два тврдоглава сарадника. Недјеља је изузетно повољна за потписивање нових уговора и успостављање пословних партнерстава заснованих на међусобном повјерењу. Међутим, у петак вас може очекивати неочекивани мањи трошак везан за поправку важног кућног апарата који се поквари.
Љубав: Ваш друштвени живот биће изузетно богат, а позиви за разне догађаје стизаће са свих страна почев од понедјељка ујутру. У четвртак бисте могли да сретнете стару љубав, што ће у вама пробудити помешана осјећања и потребу да преиспитате тренутну ситуацију. Хармонија у вашој вези биће вам главни приоритет током цијелог викенда, који ћете провести у пријатном друштву.
Здравље: Обратите пажњу на бубреге и пијте довољно обичне воде како бисте избјегли опасну дехидрацију током љетњих врућина. Равнотежа је кључна за вас, зато немојте претјеривати ни са интензивним вјежбањем ни са тоталним љенчарењем на каучу. Могући су мањи проблеми са кожом лица, па је темељно чишћење и додатна нега обавезно сваке вечери.
Посао: Пред вама је интензивна недјеља јер ћете радити на амбициозном пројекту који се чува у строгој тајности до самог краја његове реализације. У четвртак ћете осјетити интензиван притисак кратких рокова, али ће вам ваша челична издржљивост помоћи да све завршите на вријеме. Пазите на однос са претпостављенима у петак, јер би ваша директност могла бити протумачена као непотребна агресивност.
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Љубав: Страст ће доминирати вашим љубавним животом од самог почетка недеље, а среијда доноси тренутке дубоке емотивне повезаности. Љубомора би могла да се појави пред крај недеље због једне СМС поруке, али разговор ће вам помоћи да разрешите све недоумице пре него што ескалирају. Слободне Шкорпије ће магнетно привући неко ко се бави умјетношћу или медицином на суботњем догађају.
Здравље: Ваши нивои енергије ће значајно варирати, па је важно да се не пренапрежете током непрекидних радних дана. Могући су проблеми са бешиком или уролошки проблеми, па се обратите љекару ако осетите било какву неуобичајену нелагодност или бол. Интензиван тренинг у суботу ће вам помоћи да се ослободите свих акумулираних стреса на здрав начин.
Посао: У недјељу улазите оптимистично, планирајући ново пословно путовање или сарадњу са веома утицајним страним партнерима. У уторак ћете добити важне вијести везане за стари правни спор или административно питање које вас већ дуго кочи у раду. Петак је одличан за јавно представљање нових визија, јер ће ваша ентузијастична природа лако придобити све потребне савезнике.
Љубав: Жеља за слободом и новом авантуром могла би вас током предстојећег викенда довести до необичног бекства од свакодневице. Ваш партнер ће са одушевљењем прихватити ваш предлог за спонтано путовање у планине или на удаљену плажу без гужве. Слободни Стријелац би могао да започне веома занимљиву комуникацију са особом која живи у другом граду путем друштвених мрежа.
Здравље: Доњи дио леђа и бутине би могли бити посебно осјетљиви, посебно ако се активно бавите трчањем или дугим шетњама на сунцу. Боравак напољу и на свјежем ваздуху биће најбољи лијек за вашу повремену нервозу изазвану боравком у затвореном простору. Водите рачуна о јетри и избјегавајте превише масну храну током прослава које вас очекују у суботу увече.
Посао: Ваша амбиција ће бити на врхунцу у понедјељак када ћете преузети пуну одговорност за један од најважнијих задатака у компанији. Дисциплинован рад ће донијети резултате брже него што сте очекивали, па је у четвртак могућ озбиљан разговор о повећању плате или унапређењу. Сваки детаљ схватите озбиљно, јер ће вас претпостављени посматрати под лупом цијеле недјеље.
Љубав: У љубави ћете тражити максималну стабилност и конкретне акције умјесто празних обећања и пролазних љетњих авантура без будућности. Сриједа је изузетно повољна за рјешавање стамбених питања или договор о заједничком финансијском буџету са вољеном особом. Суботњи датум би вас могао повезати са неким ко дијели ваше традиционалне вриједности и велике животне амбиције.
Здравље: Ваше кости и зглобови захтјевају вашу повећану пажњу, па размислите о узимању квалитетних суплемената калцијума и магнезијума. Редовно истезање сваког јутра помоћи ће вам да останете флексибилни и избјегнете хроничну укоченост врата и рамена. Недјеља је дан за потпуни физички одмор и акумулацију нове снаге за сљедећу напорну радну недјељу.
Посао: Ваша оригиналност ће доћи до изражаја у уторак када колегама предложите рјешење које нико други није разматрао. Технологија ће вам бити најбољи савезник, па је ова недјеља одлична за надоградњу важног софтвера или куповину нове опреме за рад. Пазите на мање неспоразуме са колегама у четвртак, јер би неко могао погрешно да протумачи вашу потребу за самосталношћу.
Љубав: У љубавним везама, прије свега ћете тражити снажну интелектуалну стимулацију и пријатељство, што може бити изазов за вашег партнера. У суботу би старо пријатељство могло неочекивано да се трансформише у нешто дубље, што ће вас јако изненадити и обрадовати. Заузети Водолије би требало да дозволе свом партнеру више слободног простора како би избјегли осјећај гушења у вези.
Здравље: Циркулација у ногама може бити отежана врућином, зато се крећите што је више могуће и избјегавајте дуго стајање на једном мјесту. Алтернативне методе опуштања, попут ароматерапије или вођене медитације, донеће вам жељени мир и бољи сан. Пазите на чланке током спортских активности на отвореном крајем недеље, посебно на неравном терену.
Посао: Ваша непогрешива интуиција биће кључни фактор у важним преговорима који вас очекују средином недјеље у вези са новим условима рада. Маштовита рјешења која понудите у четвртак могла би резултирати неочекиваним бонусом или посебном наградом од вашег шефа. Међутим, будите веома опрезни приликом потписивања званичних докумената у петак и пажљиво прочитајте сва ситна слова прије него што донесете одлуку.
Љубав: Романтично расположење пратиће вас од самог почетка недјеље, а емотивни врхунац догодиће се током готово бајковитог викенда. Искрен разговор са партнером у сриједу помоћи ће вам да коначно превазиђете неке старе несугласице и значајно ојачате међусобно повјерење. Слободне Рибе би могле да се заљубе на први поглед у особу коју упознају близу воде или на шеталишту.
Здравље: Стопала су вам традиционално најосјетљивија тачка, зато себи приуштите масажу или барем веома удобне ципеле за дуге љетње шетње. Пијте довољно течности јер је вашем тијелу потребна стална хидратација како би одржало висок ниво енергије током врелих дана. Медитација прије спавања ће вам помоћи да обрадите све емоције које сте акумулирали током ове недјеље.
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