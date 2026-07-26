Викенд хороскоп - Шта вам доноси ова недјеља?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дневни хороскоп за недјељу, 26. јул. Хороскоп доноси портал Астролук. У наставку сазнајте шта чека ваш хороскопски знак.
Ован
Љубав: Не волите да Вам неко намеће додатне обавезе, али партнер има право да Вас подсјети на различита љубавна правила.
Посао: Ваши поступци или начин размишљања потврђују позитивну улогу коју имате у друштву сарадника.
Здравље: Подстичите код себе добру вољу и оптимистичко расположење.
Бик
Љубав: Положај Мјесеца утиче на Ваше сентиментално расположење и на потребу за емотивним зближавањем.
Посао: Већи дио радних обавеза пребацујете на своју околину. Сарадници прихватају Вас начин размишљања.
Здравље: Важно је да остварите равнотежу гласа разума и својих осјећања.
Близанци
Љубав: Покажите више разумијевања и нове изливе њежности према вољеној особи. Неко осваја Ваше симпатије и емотивну наклоност.
Посао: Нема разлога да мистификујете своје пословно-финансијске планове или да игноришете нечије присуство и позив.
Здравље: Приуштите себи неке лијепе ситнице, као рецепт за добро расположење..
Рак
Љубав: Долазите до сазнања да нечија обећања нису довољно искрена. Бринете због нечије двосмислене поруке.
Посао: Немојте ризиковати у стварима које не познајете довољно или у ситуацијама када постоји неки вид забране.
Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на своје снове.
Лав
Љубав: Поново преувеличавате своје жеље или емотивне потребе у друштву вољене особе. Драматизујете догађаје.
Посао: Лакомисленост или помисао да се налазите испред других, одсликава Ваше претјерано самољубље у жељи за успјехом.
Здравље: Избегавајте конфликтне ситуације које Вас узнемиравају.
Дјевица
Љубав: Ружнији дио стварности не погађа само Вас, већ и блиску особу. Будите пажљивији у љубавном дијалогу.
Посао: Вешто избјегавате сусрет са особом која има негативан став о Вашим пословним резултатима или о стилу изражавања.
Здравље: Сачувајте присебност духа и зрно мудрости.
Вага
Љубав: Пренесите своју инспирацију на вољену особу. Слободно прихватите игру завођења у нечијем друштву.
Посао: Стало Вам је да импресионирате своју околину. Понекад различити детаљи имају пресудно значење за успјех.
Здравље: Важно је да остварите равнотежу гласа разума и својих осјећања.
Шкорпија
Љубав: Нова дешавања у сусрету са вољеном особом представљају добар повод за заједничку прославу.
Посао: На основу добре интуиције и утицаја фактора среће, делујете успешно на различитим странама. Прати Вас пословна афирмација.
Здравље: Налазите се у сјајној психофизичкој форми.
Стрелац
Љубав: Нема потребе да истјерујете емотивне хирове или да пркосите вољеној особи, будите одмјерени у својим захтјевима.
Посао: Дјелујете нескромно у својим изјавама. Стил понашања који примјењујете повлачи различите коментаре или ријечи критике.
Здравље: Слободно вријеме посветите неком омиљеном хобију, опустите се.
Јарац
Љубав: Избјегавајте особу која Вас непотребно оптерећује својим ћудљивим понашањем и нескромним захтјевима.
Посао: Умјереност у сваком погледу представља најбоље рјешење, затражите нечији савјет или стручно мишљење.
Здравље: Важно је да сачувате унутрашњу, тј. психолошку равнотежу.
Водолија
Љубав: Дјелујете узнемирено, морате да прихватите нечија правила заједничког живота или емотивну опомену.
Посао: Покушавате да скренете пажњу околине у правцу својих интереса. Међутим, постоје отежавајуће околности које Вас успоравају.
Здравље: Нема разлога да преувеличавате своје могућности.
Рибе
Љубав: Ваш понос лагано избија на површину, што представља лош предзнак у односу са вољеном особом.
Посао: Потребно је да поштујете основни протокол пословне сарадње. Обратите пажњу на нечију корисну сугестију.
Здравље: Важно је да правилно каналишете своју креативну енергију, преноси Жена Блиц
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч2
Друштво
16 ч1
Најновије
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Тренутно на програму