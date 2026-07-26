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Викенд хороскоп - Шта вам доноси ова недјеља?

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:07

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Дневни хороскоп за недјељу, 26. јул. Хороскоп доноси портал Астролук. У наставку сазнајте шта чека ваш хороскопски знак.

Ован

Љубав: Не волите да Вам неко намеће додатне обавезе, али партнер има право да Вас подсјети на различита љубавна правила.

Посао: Ваши поступци или начин размишљања потврђују позитивну улогу коју имате у друштву сарадника.

Здравље: Подстичите код себе добру вољу и оптимистичко расположење.

Бик

Љубав: Положај Мјесеца утиче на Ваше сентиментално расположење и на потребу за емотивним зближавањем.

Посао: Већи дио радних обавеза пребацујете на своју околину. Сарадници прихватају Вас начин размишљања.

Здравље: Важно је да остварите равнотежу гласа разума и својих осјећања.

Близанци

Љубав: Покажите више разумијевања и нове изливе њежности према вољеној особи. Неко осваја Ваше симпатије и емотивну наклоност.

Посао: Нема разлога да мистификујете своје пословно-финансијске планове или да игноришете нечије присуство и позив.

Здравље: Приуштите себи неке лијепе ситнице, као рецепт за добро расположење..

Рак

Љубав: Долазите до сазнања да нечија обећања нису довољно искрена. Бринете због нечије двосмислене поруке.

Посао: Немојте ризиковати у стварима које не познајете довољно или у ситуацијама када постоји неки вид забране.

Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на своје снове.

Лав

Љубав: Поново преувеличавате своје жеље или емотивне потребе у друштву вољене особе. Драматизујете догађаје.

Посао: Лакомисленост или помисао да се налазите испред других, одсликава Ваше претјерано самољубље у жељи за успјехом.

Здравље: Избегавајте конфликтне ситуације које Вас узнемиравају.

Дјевица

Љубав: Ружнији дио стварности не погађа само Вас, већ и блиску особу. Будите пажљивији у љубавном дијалогу.

Посао: Вешто избјегавате сусрет са особом која има негативан став о Вашим пословним резултатима или о стилу изражавања.

Здравље: Сачувајте присебност духа и зрно мудрости.

Вага

Љубав: Пренесите своју инспирацију на вољену особу. Слободно прихватите игру завођења у нечијем друштву.

Посао: Стало Вам је да импресионирате своју околину. Понекад различити детаљи имају пресудно значење за успјех.

Здравље: Важно је да остварите равнотежу гласа разума и својих осјећања.

Шкорпија

Љубав: Нова дешавања у сусрету са вољеном особом представљају добар повод за заједничку прославу.

Посао: На основу добре интуиције и утицаја фактора среће, делујете успешно на различитим странама. Прати Вас пословна афирмација.

Здравље: Налазите се у сјајној психофизичкој форми.

Стрелац

Љубав: Нема потребе да истјерујете емотивне хирове или да пркосите вољеној особи, будите одмјерени у својим захтјевима.

Посао: Дјелујете нескромно у својим изјавама. Стил понашања који примјењујете повлачи различите коментаре или ријечи критике.

Здравље: Слободно вријеме посветите неком омиљеном хобију, опустите се.

Јарац

Љубав: Избјегавајте особу која Вас непотребно оптерећује својим ћудљивим понашањем и нескромним захтјевима.

Посао: Умјереност у сваком погледу представља најбоље рјешење, затражите нечији савјет или стручно мишљење.

Здравље: Важно је да сачувате унутрашњу, тј. психолошку равнотежу.

Водолија

Љубав: Дјелујете узнемирено, морате да прихватите нечија правила заједничког живота или емотивну опомену.

Посао: Покушавате да скренете пажњу околине у правцу својих интереса. Међутим, постоје отежавајуће околности које Вас успоравају.

Здравље: Нема разлога да преувеличавате своје могућности.

Рибе

Љубав: Ваш понос лагано избија на површину, што представља лош предзнак у односу са вољеном особом.

Посао: Потребно је да поштујете основни протокол пословне сарадње. Обратите пажњу на нечију корисну сугестију.

Здравље: Важно је да правилно каналишете своју креативну енергију, преноси Жена Блиц

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