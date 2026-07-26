Револуционарна одлука у Италији: Комо забранио играње главом у омладинској академији

Аутор:АТВ редакција
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Италијански клуб Комо направио је пионирски искорак у заштити младих спортиста поставши један од првих клубова који је увео забрану играња главом у својој омладинској академији.
Ова иницијатива, коју предводи члан Одбора за развој и некадашњи прослављени француски штопер Рафаел Варан, има за циљ заштиту здравља и развоја мозга код дјеце, али и подстицање развоја боље технике и игре „од ноге до ноге“.
🚨🇮🇹 Como have become one of the first clubs to BAN heading in their youth academy in a major move to protect young players' brain health. 🧠❌— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 25, 2026
▪️ U10: Heading banned completely. Kick-ins replace throw-ins and corners are played along the ground.
▪️ U11: Heading still banned,… pic.twitter.com/3N2H6hG8kQ
Нова правила у академији Кома јасно су дефинисана и строго прилагођена узрасним категоријама:
У-10 (категорија до 10 година): Играње главом у потпуности је забрањено. Умјесто класичног аута који се изводи руком примјењује се извођење ногом (кик-ин), док се сви корнери морају изводити по земљи.
У-11 (категорија до 11 година): Играње главом и даље је забрањено на утакмицама. Рад на техници ударца главом уводи се тек на самом крају сезоне у врло ограниченом обиму, и то уз коришћење посебних, лакших лопти.
У-12 (категорија до 12 година): Дозвољен је максимално један тренинг играња главом мјесечно, при чему играч не смије извести више од пет удараца главом по тренингу.
У-13 (категорија до 13 година): Играње главом дозвољено је искључиво на тренинзима једном седмично (такође уз ограничење од највише пет удараца), док је на званичним утакмицама и даље забрањено.
Главни циљ ове реформе јесте драстично смањење утицаја удараца у главу док се мозак дјеце још увијек развија. У Кому се надају да ће овај модел, поред здравствених бенефита, створити и нову генерацију технички поткованијих фудбалера са бољим прегледом игре, преноси Кликс.
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