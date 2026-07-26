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Револуционарна одлука у Италији: Комо забранио играње главом у омладинској академији

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 09:04

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Револуционарна одлука у Италији: Комо забранио играње главом у омладинској академији
Фото: АТВ

Италијански клуб Комо направио је пионирски искорак у заштити младих спортиста поставши један од првих клубова који је увео забрану играња главом у својој омладинској академији.

Ова иницијатива, коју предводи члан Одбора за развој и некадашњи прослављени француски штопер Рафаел Варан, има за циљ заштиту здравља и развоја мозга код дјеце, али и подстицање развоја боље технике и игре „од ноге до ноге“.

Нова правила у академији Кома јасно су дефинисана и строго прилагођена узрасним категоријама:

У-10 (категорија до 10 година): Играње главом у потпуности је забрањено. Умјесто класичног аута који се изводи руком примјењује се извођење ногом (кик-ин), док се сви корнери морају изводити по земљи.

У-11 (категорија до 11 година): Играње главом и даље је забрањено на утакмицама. Рад на техници ударца главом уводи се тек на самом крају сезоне у врло ограниченом обиму, и то уз коришћење посебних, лакших лопти.

У-12 (категорија до 12 година): Дозвољен је максимално један тренинг играња главом мјесечно, при чему играч не смије извести више од пет удараца главом по тренингу.

У-13 (категорија до 13 година): Играње главом дозвољено је искључиво на тренинзима једном седмично (такође уз ограничење од највише пет удараца), док је на званичним утакмицама и даље забрањено.

Главни циљ ове реформе јесте драстично смањење утицаја удараца у главу док се мозак дјеце још увијек развија. У Кому се надају да ће овај модел, поред здравствених бенефита, створити и нову генерацију технички поткованијих фудбалера са бољим прегледом игре, преноси Кликс.

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Тагови :

Фудбалски клуб Комо

Италија

фудбалер

играње главом фудбал

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