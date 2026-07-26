Изгорио стан познате инфлуенсерке: Преносни пуњач јој запалио кревет док је спавала

Аутор:АТВ редакција
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Заспала с пуњачем поред себе, пробудила се у пожару: Језива исповијест познате инфлуенсерке
Руска инфлуенсерка Ана Отавина (24) доживјела је озбиљну незгоду у свом стану у Москви када се током ноћи запалио преносни пуњач за телефон који је оставила на кревету.
Како је испричала својим пратиоцима на друштвеним мрежама, само неколико тренутака дијелило ју је од много тежих посљедица.
Ана је спавала док се пуњач прегријао и изазвао пожар. У том тренутку лежала је леђима окренута према уређају, а коса јој је била распуштена, због чега је ватра прво захватила њену косу, а затим се проширила на леђа.
„Пожар је избио у дјелићу секунде. На кревету сам оставила преносни пуњач којим сам пунила телефон. Мислим да је управо то изазвало пожар јер се прегријао у додиру с креветом. Лежала сам леђима окренута према преносном пуњачу, а коса ми је била распуштена. Када сам скочила из кревета, ужарена коса пала ми је на леђа“, рекла је Отавина, преноси „Вечерњи лист“.
Када је успјела да угаси ватру која јој је захватила косу, схватила је да пожар још није био под контролом. Јастук и ћебе и даље су горјели, а пуњач је приликом њеног устајања пао на под и запалио тепих.
Инфлуенсерка је покушала да спријечи даље ширење ватре тако што је прекрила уређај и угасила остале изворе пожара у соби.
„Када сам скочила из кревета, запаљени преносни пуњач пао је на под“, испричала је она.
Тек након што је угасила ватру, Ана је успјела да повријеђена леђа стави под хладну воду како би смањила бол. Убрзо су стигле хитне службе, а љекари су јој установили опекотине другог степена које су захватиле око 30 одсто тијела.
Након инцидента, инфлуенсерка је упозорила своје пратиоце да не остављају преносне пуњаче укључене без надзора, посебно током ноћи.
(Б92)
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