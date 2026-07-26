Појавили се први снимци ужаса: Пет држављана БиХ страдало на планини Елбрус у Русији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један од чланова експедиције успио је самостално сићи с планине и позвати помоћ, док су другог преживјелог пронашли припадници спасилачких екипа
Пет држављана Босне и Херцеговине погинуло је током успона на планину Елбрус у Русији, док су само два члана седмочлане алпинистичке групе преживјела, преноси руски портал Наша Нива
Према информацијама руских медија, група је јуче остала заробљена на висини од око 5.100 метара, након што су се временски услови нагло погоршали. Један од чланова експедиције успио је самостално сићи с планине и позвати помоћ, док су другог преживјелог пронашли припадници спасилачких екипа. Обојица су хоспитализована.
Драма је почела када је седмочлана група кренула у освајање Елбруса. Према наводима руског Истражног комитета за Кабардино-Балкарију, један од алпиниста који се успио спустити пријавио је да је двојици чланова групе позлило на надморској висини од око 5.100 метара. Тада је покренута потрага за осталим учесницима експедиције.
Према наводима руског Телеграм канала Shot, они, наводно нису били професионалци.
Локални водичи навели су да су временски услови у почетку били повољни, али се ситуација убрзо промијенила. Брзина вјетра достизала је 45 километара на сат, а касније је порасла на око 70 километара на сат, што је додатно отежало кретање и спасилачку акцију. Руски медији наводе да су припадници спасилачких служби пронашли тијела страдалих алпиниста, док је потрага за преосталим члановима групе настављена. Касније је потврђено да је број жртава порастао на пет, док су спашене двије особе.
Руске службе покренуле су провјеру околности трагедије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
12
24
12
23
12
06
11
57
11
51
Тренутно на програму