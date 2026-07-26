Бјесне пожари у Француској и Шпанији, евакуисано више од 300.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци улажу велике напоре да обуздају пожаре на југозападу Француске док снажни вјетрови потискују пламен ка граду Бордоу, а један званичник наводи да су „далеко од тога да пожар ставе под контролу”.
Више од 300.000 људи у Француској и Шпанији побјегло је од пожара који бјесне данима, док вјетрови и високе температуре отежавају напоре да се они ставе под контролу.
У Шпанији, гдје је проглашено ванредно стање, промјена временских услова помогла је ватрогасцима у околини Мадрида.
Шпански премијер Педро Санчез признао је да предстоје "сложена времена". У међувремену, власти у Валенсији потврдиле су смрт једног мушкарца у пожару.
Према извјештајима локалних медија, ватрогасци су пронашли мртвог мушкарца (за кога се вјерује да је био у осамдесетим годинама) у његовом аутомобилу док су гасили пожар у клисури Салт де л'Аигва у Манисесу.
У Француској је касно у суботу наређена евакуација за још 55.000 људи, чиме је укупан број евакуисаних у југозападним регијама Жиронда и Ланд достигао око 250.000.
Капетан ватрогасаца Николас Браз изјавио је за новинску агенцију АФП да је пожар створио „сопствене вјетрове – укључујући и вртлоге”, додајући да је понашање ватре било „непредвидиво и неконтролисано”.
Француска је мобилисала војску да помогне у реаговању, а додатна појачања војске послата су да помогну ватрогасцима чишћењем жбуња и стварањем противпожарних просјека.
Предсједник Емануел Макрон рекао је да ће Француска „обновити“ град и да ће његова влада „бити ту колико год буде потребно“.
Вјетар је у суботу дувао дим према граду Бордоу, а људи су пријавили оштар мирис у ваздуху. У Сент-Обен-де-Медоку, становници који су се евакуисали рекли су да је ситуација стресна, а један мјештанин ју је описао као катастрофу.
Макрон ће одржати хитан састанак са министрима док широм земље бјесни око 30 пожара – ситуација за коју је влада рекла да је потпуно без преседана. У Шпанији, пожари су се наставили у близини Мадрида.
"Данас смо прилично песимистичнији него што смо били јуче", рекао је министар унутрашњих послова Фернандо Гранде-Марласка, додајући да "временски услови уопште нису помогли."
Описујући ситуацију као сложену, рекао је да се очекује да ће удари вјетра потиснути пожар ка југу.
Према подацима шпанског Министарства унутрашњих послова, од избијања шумских пожара у Шпанији евакуисано је скоро 60.000 људи из региона Мадрида и Авиле, док је више од 28.000 људи и даље ограничено на боравак у својим домовима.
Касно у суботу наређена је евакуација и за најмање осам општина у близини Толеда, мада није било јасно колико је људи тиме обухваћено.
Санчез је изјавио да је ове године у Шпанији изгорјело 130.000 хектара земљишта, што премашује годишњи просјек од 100.000 хектара забиљежен у тој земљи током посљедње деценије.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњес рекао је да је широм земље од почетка 2026. године изгорјело 98.000 хектара.
У међувремену, у Италији је на острву Сицилија избило више од 350 пожара – укључујући 10 великих пожара – што је довело до евакуације становништва, саопштио је шеф Цивилне заштите Сицилије.
Француска је активирала механизам цивилне заштите и добиће авионе за гашење пожара, укључујући три авиона типа "канадер" из Хрватске и два авиона "ер трактор" из Португалије, као и хеликоптере "блек хок" из Чешке и Словачке, уз 40 припадника румунског тима за гашење шумских пожара.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да је из флоте ЕУ за гашење пожара у Француску и Шпанију такође упућено 11 авиона и хеликоптера.
(РТС)
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