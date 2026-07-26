Српске повратнике дочекале ратне заставе тзв. Армије БиХ и прецртане ћириличке ознаке

Аутор:АТВ редакција
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Српске повратнике и расељене при доласку на завичајни сабор у Крсном Пољу код Маглаја на путу кроз бошњачка насеља дочекале су ратне заставе такозване Армије БиХ и прецртане ћириличке ознаке, изјавио је Срни један од учесника сабора теолог Небојша Лазић.
Он је навео да пут до српских села води кроз бошњачка насеља, гдје су све ознаке на ћирилици прецртане, док су на стубовима расвјете окачене ратне заставе такозване Армије БиХ.
"Под том заставом су 1995. године похарана српска насеља на том подручју", рекао је Лазић, који потиче из тих крајева.
Он је истакао да је јучерашњи завичајни сабори "Крсно Поље – Бакотић – Бочиња – Долац" био начин да расељена лица поријеклом са ових подручја изразе солидарност са малобројним српским повратницима који су изложени притисцима.
Лазић је рекао да је сезона годишњих одмора прилика да се бројна дијаспора присјети угашених огњишта, али је указао и на то да се српска имовина продаје у бесцијење.
У обраћању учесницима сабора Лазић је навео да је родни крај један, да нема цијену и да сваки човјек вене без свога поријекла.
"То смо видјели 90-их. Да би сачували породице, славе, огњиште, наши најмилији су дали животе", истакао је Лазић.
Нажалост, каже Лазић, неки у бесцјење продају имовину, не толико из велике невоље колико од те одсјечености.
"Народ смо широког срца. Од Горњег Улишњака до Мећевића, испред чије год куће се сврати, домаћини износе гостима све што имају и тиме показују ко смо и шта смо", рекао је Лазић.
Сабор "Крсно Поље-Бакотић-Бочиња-Долац" окупио је српске повратнике и расељена лица са тог подручја.
(Срна)
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