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Недјељни саобраћај мирнији, али опрез због одрона и радова

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 08:29

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Фото: Pexel/ Francesco Ungaro

Саобраћај се јутрос на већини путева у Републици Српској и Федерације БиХ одвија несметано, уз повољне услове за вожњу, а из Ауто-мото савеза Српске упозоравају на могућност ситнијих одрона на дионицама у усјецима и поред камених косина.

С обзиром да је недјеља, смањен је обим санационих радова, али возачима се ипак скреће пажња да возе опрезније и поштују привремено постављену саобраћајну сигнализацију на мјестима гдје се радови иначе изводе.

Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.

Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, гдје је постављена привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно, а предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.

Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини-хидроелектране Крупац до 5. септембра.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука гдје долази до застоја због дугих колона возила.

Измјењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац због реконструкције натпутњака изнад наведене дионице пута.

Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина је ограничена на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.

На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

На магистралном Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани.

У ФБиХ је због радова на санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

Очекује се појачана фреквенција возила на магистралном путу из према југу због одржавања 460. традиционалних скокова са Старог моста у Мостару и сезоне годишњих одмора. Возачима се савјетује да за путовања према југу користе алтернативне правце, уколико је то могуће, како би избјегли застоје.

На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима Дољани и Изачић појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

С обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјенљиво, тако да су гужве и дужа задржавања очекивана.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

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Тагови :

Ауто-мото савез Републике Српске

Стање на границама

стање на путевима

Возачи

одрони

радови на путу

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