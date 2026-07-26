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Ово је Мујо Пугоња, фојнички Робинзон: 20 година живи сам у шуми, има три куће, а двије су на точковима

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 09:16

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Мујо Пугоња, фојнички Робинзон: 20 година живи сам у шуми, има три куће, а двије су на точковима
Фото: YouTube/printscreen

Фојнички Робинзон у почетку је спавао под гранама јела и борова без игдје ичега.

Мујо Пугоња из Фојнице двадесет година живи животом Робинзона. Обожава планину Враницу па је уз породичну кућу у којој живи преко зиме направио још двије дрвене кућице на точковима.

Једну је смјестио на Влашку раван, а другу на Прокошко језеро. Удаљене су једна од друге око пет километара. Ове двије кућице су дјело Мујиних руку и покретне су. Уз помоћ Голфа премјешта их и вози куда пожели.

Фојнички Робинзон у почетку је спавао под гранама јела и борова без игдје ичега. Онда одлучи направити дрвене кућице и поставити на планину Враницу.

Посјетили смо га у обје кућице у којима има све потребно за живот у природи. Од шпорета до кревета. Спрема себи храну, пере гардеробу, а воду доноси са оближњег извора на Влашкој равни, пише Аваз

На Прокошком језеру свјетло и радио пали струјом из аутомобилског акумулатора. Јако је задовољан својим животом али једино жали што нема његове генерације, односно људи с којима би могао прошетати планином, попричати, попити кафу или нешто љуто. Мујо је радни вијек провео у једној фирми возећи велике радне стројеве. Бука стројева још му "живи у глави" али како вријеме одмиче стишава се на његово задовољство.

Репортажу Срећка Стиповића можете погледати у видеоприлогу:

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Тагови :

Мујо Пугоња

Фојница

живи сам у шуми

животне приче

самотњак

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