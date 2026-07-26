Лијепе вијести из породилишта: У Српској рођене 22 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе - 10 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, потом у Бијељини четири, у Добоју и Градишци по двије, те у Зворнику, Фочи и Невесињу по једна.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и три дјечака, у Бијељини дјевојчица и три дјечака, у Добоју и Градишци по два дјечака, у Зворнику и Фочи по један дјечак, а у Невесињу дјевојчица.
У породилиштима у Приједору, Требињу и Источном Сарајеву у протекла 24 часа није било порођаја, преноси Срна.
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