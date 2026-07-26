Која је разлика између љетног и зимског Аранђеловдана

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас прославља Сабор Светог архангела Гаврила и осталих небеских сила, у народу познат као љетњи Аранђеловдан.
Међутим, народ познаје и зимски Аранђеловдан, који се обиљежава 21. новембра, па је важно указати на суштинске црквене разлике између ова два празника које повезује народни назив Аранђеловдан.
Постоје важне разлике између зимског и љетњег Аранђеловдана, како по датуму, тако и по поводу и карактеру празника. Зимски Аранђеловдан обиљежава се 21. новембра, док се љетњи слави 26. јула.
Зимски Аранђеловдан посвећен је Светом архангелу Михаилу. Иако многи за његово име везују и љетњи Аранђеловдан, треба нагласити да је то погрешно. СПЦ, наиме, 26. јула прославља Сабор Светог архангела Гаврила, а тај дан се у народу назива љетњим Аранђеловданом.
На ову важну разлику указао је свештеник Иван Цветковић за портал Религија.република.рс.
– И Свети архангел Михаило и Свети архангел Гаврило спадају међу најузвишеније архангеле, бића најближа Богу, и треба прослављати и једног и другог. Гаврило је први уз архангела Михаила, који је предводник анђела. Међутим, не могу се мијешати ова два празника нити се, због народног назива, оба везивати само за име једног архангела. Свети архангел Гаврило, кога обиљежавамо 26. јула, благовјесник је који је Богородици донио вијест о Христовом рођењу, али се у Светом писму помиње и као весник других добрих вијести. Свети архангел Михаило је први међу архангелима. Дакле, 26. јула и 21. новембра СПЦ прославља два различита архангела и не треба их мијешати, али оба треба славити – закључује отац Иван.
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