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Забрињавајуће бројке: Број заражених еболом премашио 3.000

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 10:25

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Ебола Африка Конго
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број случајева еболе у ​​Демократској Републици Конго премашио је 3.000, саопштиле су власти те земље.

Исти извор наводи да је вирус потврђен код 3.075 људи, од којих су 1.354 умрла, 556 се опоравило, а 755 пацијената је у изолацији или у болници.

Епидемија је тренутно регистрована у пет провинција.

Власти земље саопштиле су да су у току истраживања за развој вакцине против соја бундибугјо, који је изазвао епидемију ове смртоносне болести, објавио је портал "Баха".

Свјетска здравствена организација је 17. маја, поводом епидемије еболе у Конгу, прогласила ванредно здравствено стање које представља пријетњу за друге земље, преноси Срна.

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Тагови :

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ДР Конго

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