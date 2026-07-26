Забрињавајуће бројке: Број заражених еболом премашио 3.000

Аутор:АТВ редакција
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Број случајева еболе у Демократској Републици Конго премашио је 3.000, саопштиле су власти те земље.
Исти извор наводи да је вирус потврђен код 3.075 људи, од којих су 1.354 умрла, 556 се опоравило, а 755 пацијената је у изолацији или у болници.
Епидемија је тренутно регистрована у пет провинција.
Власти земље саопштиле су да су у току истраживања за развој вакцине против соја бундибугјо, који је изазвао епидемију ове смртоносне болести, објавио је портал "Баха".
Свјетска здравствена организација је 17. маја, поводом епидемије еболе у Конгу, прогласила ванредно здравствено стање које представља пријетњу за друге земље, преноси Срна.
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