Маја Маринковић у центру пажње: Фотографија с плаже изазвала бројне коментаре, каква је то кврга

Аутор:АТВ редакција
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Маринковић је позната по естетским захватима које је јавно спомињала
Србијанска старлета и бивша учесница ријалитија "Задруга" Маја Маринковић поново је привукла пажњу јавности након што се на друштвеним мрежама појавила фотографија с плаже која је изазвала бројне реакције.
Маринковић је позната по естетским захватима које је јавно спомињала. Током година говорила је о различитим корекцијама, међу којима су операције носа, повећање усана, корекција груди, зуби, обрва, али и други естетски захвати. Према ранијим наводима медија, на операције је издвојила значајну суму новца - преко 30.000 еура.
Највише пажње привукла је њена одлука да угради силиконске имплантате у стражњицу, а медији су раније писали да је ријеч о захвату којим је уграђено 840 кубика силикона.
Након фотографије с плаже која се проширила интернетом, поједини корисници друштвених мрежа коментарисали су њен изглед: "Каква јој је то "кврга" на задњици.
Неки коментирају како треба тужити свог хирурга. Маја Маринковић се засад није оглашавала поводом нових коментара, а фотографија је поново отворила расправу о естетским захватима и очекивањима која јавност има од особа које их бирају.
(Аваз)
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