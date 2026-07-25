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Познато вријеме и мјесто сахране Оливере Катарине

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 10:40

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Преминула глумица Оливера Катарина
Фото: YouTube/printscreen

Глумица и пјевачица Оливера Петровић, познатија под умјетничким именом Оливера Катарина, преминула је у 87. години, а сада су познати и детаљи њене сахране.

Породица је потврдила вијест о смрти једне од најзначајнијих умјетница с простора бивше Југославије, а биће сахрањена у уторак, 28.7.2026. године.

Посљедњи испраћај биће одржан на Новом гробљу у Београду, са почетком у 12.30 часова.

Оливера Катарина оставила је неизбрисив траг као глумица и пјевачица, а током каријере дуже од шест деценија стекла је статус једне од најаутентичнијих и најхаризматичнијих умјетница домаће културне сцене.

Иначе, Оливера се прије неколико година повукла из јавности, а посљедње дане је проводила сама у изнајмљеном стану у Београду.

- Самујем у четири зида, заборављена од већине пријатеља и колега. Сачувала сам достојанство, пак, и нисам депресивна. Нећу никога молити - рекла је Оливера за медије својевремено.

Имала два имена и два презимена

Рођена је 5. марта 1940. године у Београду, у породици оца Будимира и мајке Катарине Петровић. Детињство је провела у Поп Лукиној улици.

Оливера Катарина

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Након завршетка Пете београдске гимназије, на очев наговор уписала је Правни факултет, али је убрзо напустила студије. Отишла је у Париз гдје је провела годину дана, а по повратку у Београд уписала је позоришну академију у класи професорке Огњенке Милићевић, студирајући с потоњим великанима Петром Краљем, Миленом Дравић, Станиславом Пешић и Бранком Зорић.

Свој стални ангажман у Народном позоришту Оливера је добила 1962. године улогом у култној представи „Коштана“. Тамо је упознала свог првог супруга, тадашњег позоришног критичара Вука Вуча, с којим је била у браку двије године. Након првог брака, њена велика љубав био је и чувени ватерполо голман Милан Гале Мушкатировић. Касније је провела седам година у вези с моћним Ратком Дражевићем, а након растанка удала се за предсједника Савеза синдиката Србије Миладина Шакића, с којим је добила сина Манета Шакића, данас успјешног сликара.

Оливерина мајка се звала Катарина, те се и сама глумица у јавности, у њену част, представљала тако. Поред тога, Оливера је у јавности користила и два презимена. Оба се односе на њене бивше мужеве, те је Оливера у једном периоду била позната као Оливера Вучо, а у другом као Оливера Шакић.

(телеграф)

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Тагови :

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Познато вријеме и мјесто сахране Оливере Катарине

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