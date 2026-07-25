Пао ChatGPT

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Најпопуларнији модел језика вјештачке интелигенције ChatGPT бројним корисницима данас није доступан.
Бот вјештачке интелигенције не може да прими захтјеве због чега се након сваког упита исписује грешка.
У 11 часова проблем је пријавило преко 3.000 корисника, а још увијек нема информација из компаније шта се тачно дешава.
Сцена
4 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Свијет
3 мј0
Наука и технологија
4 мј0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
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