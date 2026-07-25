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Пао ChatGPT

25.07.2026 11:25

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Пао ChatGPT
Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

Најпопуларнији модел језика вјештачке интелигенције ChatGPT бројним корисницима данас није доступан.

Бот вјештачке интелигенције не може да прими захтјеве због чега се након сваког упита исписује грешка.

У 11 часова проблем је пријавило преко 3.000 корисника, а још увијек нема информација из компаније шта се тачно дешава.

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Таг :

ChatGPT

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