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Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 12:13

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Матија Дражетић, млади фудбалер Драговољца из Бродског Дреновца, погинуо је у саобраћајној несрећи у петак увече.

Трагедија се догодила код Плетернице, у Хрватској, а у несрећи су повријеђена још два лица старости 19 и 17 година.

Како је потврђено, аутомобил је великом брзином слетио на травнату површину и неколико пута се преврнуо.

Поводом овог догађаја, Матијин клуб се огласио дирљивом објавом на Фејсбуку.

"Тренинге готово никада није пропуштао, а чак и када је због повреде кољена био спречен да тренира, долазио је како би бодрио своје саиграче", навело су из клуба.

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Тагови :

Матија Дражетић

Саобраћајна несрећа

удес

фудбалер

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