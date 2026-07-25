Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)

Аутор:АТВ редакција
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Матија Дражетић, млади фудбалер Драговољца из Бродског Дреновца, погинуо је у саобраћајној несрећи у петак увече.
Трагедија се догодила код Плетернице, у Хрватској, а у несрећи су повријеђена још два лица старости 19 и 17 година.
Како је потврђено, аутомобил је великом брзином слетио на травнату површину и неколико пута се преврнуо.
Поводом овог догађаја, Матијин клуб се огласио дирљивом објавом на Фејсбуку.
"Тренинге готово никада није пропуштао, а чак и када је због повреде кољена био спречен да тренира, долазио је како би бодрио своје саиграче", навело су из клуба.
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