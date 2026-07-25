Откривен први могући егзомјесец ван Сунчевог система који кружи око мртве звијезде

Аутор:АТВ редакција
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Међународни тим астронома открио је први могући природни сателит изван Сунчевог система, односно "егзомесец", који кружи око мртве звијезде.
Откривени објекат орбитира око смеђег патуљка, небеског тијела које се сматра неуспјелом или "мртвом" звијездом, док смеђи патуљак истовремено кружи око веће звијезде, преносe медији.
Откриће је омогућено посматрањима помоћу телескопа ВЛТ Европске јужне опсерваторије (ЕСО) у Чилеу, а истраживање је предводио Кевин Хој са Универзитета Дијего Порталес.
У раду су учествовали и истраживачи италијанског Националног института за астрофизику (ИНАФ).
"У Сунчевом систему јасно разликујемо планете, Сунце и њихове природне сателите. У систему ЦД-35 2722 границе између звијезда, планета и мјесеца постају много нејасније, због чега је овај систем јединствен и представља прву вјеродостојну детекцију егзомесеца", рекла је коауторка студије Алис Цурло са Универзитета Дијего Порталес и ИНАФ-а.
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За разлику од природних сателита у Сунчевом систему, новооткривени објекат велик је приближно као Јупитер и не кружи око планете, већ око смеђег патуљка чија је маса око 30 пута већа од Јупитерове.
Истраживачи оцјењују да ово откриће не само да указује на постојање нове врсте небеских тијела, већ и показује да процеси настанка планетарних система могу да буду знатно разноврснији него што се раније претпостављало.
Према њиховим ријечима, будући инструменти, међу којима је и спектрограф АНДЕС, који ће бити уграђен у будући Екстремно велики телескоп (ЕЛТ) Европске јужне опсерваторије у Чилеу, омогућиће откривање још мањих егзомјесеца и природних сателита изван Сунчевог система.
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